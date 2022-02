Hackearon a una jueza y estafaron en miles de dólares: ya habían caído un diputado y Lavagna (Mención a Etienot)

Los ciberdelincuentes que atacan a miles de argentinos para robarles dinero de sus cuentas bancarias se perfeccionan cada vez más rápido.

Crean perfiles falsos en redes sociales para brindar asistencia y luego estafar personas; envían correos electrónicos falsos de carácter urgente; llaman a personas a sus hogares pidiéndoles información de sus tarjetas de crédito y sobre su homebanking; y usan la aplicación de mensajería WhatsApp para estafar.



Pero todas las estafas anteriormente mencionadas tienen un hilo conductor: los delincuentes se basan en el engaño para obtener datos sensibles de las personas.

Y ya son varias figuras políticas que cayeron en esta manipulación: recientemente, un grupo de ciberdelincuentes suplantó la identidad de Josefina Etienot, la ex viceintendenta de Paraná, Entre Ríos, y actual jueza del Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de Diamante, y robó miles de pesos.

Una semana atrás, el exdiputado de la UCR Facundo Suárez Lastra, había caído en una estafa similar; y el año pasado Roberto Lavagna, el economista, también fue víctima de estafa.

Los estafadores accedieron a todos los contactos de Etienot y comenzaron a ofrecer servicios de venta de dólares y pesos. Como se trataba del nombre de la ex viceintendenta, las personas confiaron en los delincuentes a ciegas y perdieron su dinero.

Según trascendió, un hombre, llamado Ángel, cayó en la estafa: quiso comprar u$s 3.000 por WhatsApp, confió pensando que se trataba de Etienot y perdió $ 621.000 en una transferencia falsa.

Etienot tiene un teléfono celular con sistema operativo Android y realiza las copias de seguridad de todos sus mensajes y de sus contactos en la nube de Google Drive.

Un delincuente accedió a su cuenta de correo electrónico en Gmail y obtuvo acceso a su nube de Google Drive, donde buscó el archivo que almacenaba todos sus contactos de WhatsApp.



Una vez que obtuvo acceso a todos los números de teléfono, comenzó a estafar personas y a ofrecer servicios suplantando la identidad de Etienot.

Cabe destacar que en ningún momento el ciberdelincuente obtuvo acceso a su WhatsApp, sino que usó su nombre, apellido, foto y los contactos en otro teléfono celular con otro número, lo cual confundió a todos los contactos de la ex viceintendenta.



"Yo tengo los datos de todos mis contactos en la nube de Google. Y mi cuenta de correo de Google está vinculada a otra de Hotmail. El domingo a la noche me llegó un aviso de esta última de que había un ingreso raro y que debía cambiar la contraseña. Y lo hice", cuenta Etienot en diálogo con FM Costa Paraná.

"El lunes a la mañana tenía cientos de mensajes de amigos que me preguntaban si había cambiado el número de teléfono. Me dijeron que los habían contactado y que luego les ofrecieron dólares. Algunos llegaron a darles una cuenta bancaria para hacer depósitos", relata y señala que "no usan mi teléfono para estafar, sino que usan mi identidad".

Rápidamente, Etienot denunció el hecho en la Fiscalía y confesó que tuvo que cambiar todas las contraseñas de su correo electrónico, servicios en la nube como Google Drive, y de sus cuentas bancarias.



Una semana atrás, el exdiputado de la UCR Facundo Suárez Lastra, había caído en una estafa similar; y el año pasado Roberto Lavagna, el economista, también fue víctima de estafa.