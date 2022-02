Argentina dice presente en de Oriente Medio (Mención a Entre Ríos)

Con el apoyo de la Cancillería a través de Plan de Promoción de Exportaciones, más de 70 empresas argentinas del sector agroalimentario están presentes en Emiratos Árabes Unidos Las mismas participan de la edición 2022 de la Feria Gulfood, la mayor del Oriente Medio y África dedicada a la industria de la alimentación, y mantendrán rondas de negocios en el marco de la Expo 2020 Dubái. En el evento, que arrancó el 13 de febrero y se extenderá hasta el 18 de febrero en oportunidad de celebrarse la semana de la alimentación, se busca ampliar la presencia en el mercado del Oriente Medio y Norte de África.

La delegación argentina se compone de 73 empresas de 9 provincias (Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Córdoba, Buenos Aires, Jujuy, Entre Ríos, Misiones y San Juan) con una amplia gama de oferta productiva entre las que se destacan granos y semillas, maní, harinas, golosinas, yerba mate y té, miel, carne aviar, lácteos y frutos secos, entre otros.

Para promocionar su potencial exportador, la Argentina -que participa en Gulfood de manera ininterrumpida desde 2005- cuenta con un espacio propio de más de 650 metros cuadrados, compuesto por tres pabellones y en tres sectores diferentes: Pulses & Grains, destinado a la exhibición de legumbres y granos; World Food, para yerba mate, snacks, chocolates y golosinas, frutos secos, harinas, aceites, pasta seca, galletitas, azúcar, lácteos y proteínas de soja; y Meat & Poultry, para las empresas avícolas.

Además, las firmas argentinas disponen de un espacio para mantener reuniones y rondas de negocios. El pabellón argentino, gestionado por la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior dependiente de la Cancillería, está equipado con monitores donde se muestra lo que ofrece el país en materia de alimentos y bebidas. Gulfood convoca a grandes compradores provenientes tanto de Oriente Medio como de África del Norte y Central, de la India, Asia y Rusia.

La misión a Dubái forma parte de la estrategia de abordaje de la región del Golfo, que presenta una altísima complementariedad económica con nuestro país; es una región que por sus características agroecológicas y climáticas importa productos agroalimentarios para abastecer la demanda de sus ciudadanos.

En conjunto, los países del Golfo cuentan con una población de 57 millones de habitantes; un PBI de u$s 1.300 millones y un PBI per cápita cercano a los u$s 24.000 anuales. En este marco, los Emiratos Árabes Unidos poseen una población de 9,3 millones; un PBI de u$s 359.000 millones y un PBI per cápita en el orden de los u$s 38.000. La economía de Oriente Medio demanda anualmente alrededor de u$s 430.000 millones en importaciones, de los cuales los alimentos constituyen cerca del 20% del total.

El Plan de Promoción de Exportaciones 2022 surge del trabajo realizado en el marco del Consejo Público Privado para la Promoción de Exportaciones, que cuenta con la participación de alrededor de 300 cámaras y entidades vinculadas al comercio exterior de todo el país.



Las empresas argentinas que participan son:

ADECO AGROPECUARIA S.A. (Santa Fe), AGRÍCOLA PRESIDENTE S.A (Mendoza), AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS SCL (Santa Fe), AGROFIN AGROCOMMODITIES S.A. (Santa Fe), AGROPREMIUN SRL (Tucumán), AGROTECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A. (Córdoba), ALBERTO L. MARCHIONNI (Santa Fe), ALEMAR SA (Córdoba), ALICAMPO S.R. L (Buenos Aires), ALISOF S. A (Buenos Aires), ANDREOLI SA (Buenos Aires), ARCOR S.A.IC. (Córdoba), ARG. DE GRAAF S.A. (Córdoba), ARGENCROPS S.A. (Jujuy), ARGENSUN SA (Buenos Aires), CAMPERO S.A (San Juan), CAS EXPORTACIONES SRL (Tucumán), CEURAR S.L., CG Agronegocios (Córdoba), COMPANÍA MERCANTIL AGROSUD LTDA SACIF (Buenos Aires), COMPLEJO ALIMENTARIO S.A. (Entre Ríos), CONEXA FOODS AGRIBUSINESS S.A (Buenos Aires), COTAGRO (Córdoba), CURCIJA S.A. (Buenos Aires), DESDELSUR S.A (Buenos Aires), DOS MATES (Córdoba), ESPAR S.R.L. (Tucumán), GASTALDI HNOS.S.A.I. Y C.F. E I. (Córdoba), GASTÓN ALONSO MURRAY (Buenos Aires), GRANJA TRES ARROYOS S.A. (Buenos Aires/Entre Ríos), INSTITUTO NACIONAL DE LA YERBA MATE (Misiones), a través de un espacio propio donde expondrán ROSAMONTE y CBSE, AGUANTADORA, HOJA VERDE, JC IMPEX S.A. (Buenos Aires), JEWELL ESPECIALIDADES SA (Santa Fe), JOSE MARIA LAZARA S.A (Buenos Aires), LAS CAMELIAS SA (Entre Ríos), LATAM AGROSERVICIOS SA (Buenos Aires), LG FOOD SRL (Tucumán), LISANDRO POPOVSKY (Buenos Aires), LORENZATI, RUETSCH Y CIA S.A. (Córdoba), MENDOZA EXPORTS SA (Mendoza), MOLINOS JUAN SEMINO S.A. (Santa Fe), MOLINOS MARIMBO (Córdoba), MUSTAFA OMAR HALLAR (Buenos Aires), NEXUS BUSINESS INTERNATIONAL SRL (Buenos Aires), NOELMA S.A. (Entre Ríos), OLEGA S.A.C.I.I.A. Y F. (Buenos Aires), PEREDA AGRO S.A (Buenos Aires), PIETRELLI FRUIT (Mendoza), POP ARGENTINA S.A. (Buenos Aires), POP COMPANY S.A (Santa Fe), PRIMORE SRL (Buenos Aires), PRO DE MAN S.A. (Córdoba), PRODUCTORES DE YERBA MATE DE SANTO PIPO (Misiones), PTM S.A. (Buenos Aires), QNUTS (Mendoza) RAGASAN S.A. (Buenos Aires), SAMAL AGO S.A. (Córdoba), SATCO (Buenos Aires), SNACK CROPS S.A (Buenos Aires), SOUTH AMERICAN FOODS SRL (Tucumán), SOUTHERN SEEDS PRODUCTION SA (Buenos Aires), SURFOOD SA (Buenos Aires), THE BATRADE S.R.L. (Buenos Aires), URANGA TRADING SA (Santa Fe), VALORASOY SA (Córdoba), VERGARA Y CIA S.A. (Buenos Aires), VIÑA MONTPELLIER S.A (Mendoza), WENSTRADE SA (Buenos Aires), PRODUCCIONES DEL SUR PAMPEANA SRL (Córdoba)