Baby Etchecopar: "Acá te roban, por eso se evade, vas por la 9 de Julio y decís ¿a todos estos los mantengo yo?" (Mención a Urribarri)

Con su frontalidad habitual, Angel "Baby" Etchecopar hizo este viernes un largo editorial en su programa en Radio Rivadavia, en la que consideró que "como este gobierno te roba, hay gente que evade y está bien, sacando sus dólares del país", apuntó al actual embajador de Israel y ex gobernador de la provincia de Entre Ríos, Sergio Urribarri, acusado por supuestos casos de corrupción en su provincia, sostuvo que el kirchnerismo "se robó un país entero". "Acá en vez de pensar como invertir, se piensa en como evadir, porque sabés que hay políticos que te la afanan", dijo Baby, señalando que "después vas por la 9 de julio y decís ¿a todos estos los mantengo yo?", en alusión a las marchas de los movimientos sociales.

"El tipo que tiene un auto lo pone a nombre de otro, el que tiene una casa la deja en stand-by con la escrituración porque lo importante es no darle plata a estos chorros", comenzó su editorial el conductor en su programa Baby en el Medio, que se emite por Radio Rivadavia. "Estás todo el tiempo pensando: me fue bien, tengo unos dólares, ¿Qué hago? Bueno, lo que está haciendo todo el mundo, mandarlo para afuera", añadió.

En ese sentido, afirmó que "tienen" razón porque es un "país de ladrones". "Vos vas por la 9 de Julio y ves 20 mil boludos y decís, ¿A todos estos los mantengo yo? Nosotros no pagamos impuestos, somos robados por el Estado", señaló en referencia a las protestas piqueteras en el microcentro porteño.

Por otro lado, el presentador radial acusó que hay casos como el de la ministra de Salud Carla Vizzotti "que sale a comer con amigos mientras hay "personas que trabajan para apagar el fuego" en Corrientes y otras partes del país. "Lo tenés a Urribarri que baja con las modelos de "Pancho" Dotto o de C5N, y a Cristina (Kirchner), eligiendo 40 carteras de Louis Vuitton o esperando a ver cuando cierra Rapa Nui mientras los obreros no se pueden comprar una medialuna entre todos".

"La ven a Luana Volnovich -titular del PAMI-, que ahora le limpian la imagen sentándola al lado de Alberto Fernández. Yo la veo y no me jubilo, no pagaría por la jubilación", comentó sobre la funcionaria que fue señalada por vacacionar en el Caribe. "Esta es la verdad, por eso hay que sacarlos del gobierno. Sacarlos y meterlos en cana. Porque se robaron un país completo. La Justicia es de los chorros, son socios", resaltó Etchecopar.

"Mientras estaba cenando pensaba, ¿Qué hay que hacer para que no te roben lo que gastes?", continuó. Y luego, ejemplificó: "Comprás un auto y lo pagás 80% más de lo que vale, por los impuestos. Acá, se te desvaloriza un 30% por año, o sea en tres años no vale nada. Repuestos no hay y la nafta es carísima, las autopistas son impagables, los baches son impenetrables, los paso a nivel están destrozados pero te piden la VTV (Verificación Técnica Vehicular) y cuando tu auto está impecable te lo roban y no lo recuperás más".

"Hay una realidad: no es que el país es feo. No sé por qué razón de la cobardía y vagancia que tenemos seguimos permitiendo que estos delincuentes nos roben", concluyó el conductor.