Un gamer político (Mención a Entre Ríos)

En menos de una semana, Sergio Agüero generó más noticias y debates que cuando era delantero y hacía goles en la Selección y en las mejores ligas del mundo. Recientemente retirado de la actividad profesional por una arritmia, el Kun aceleró un proceso que había iniciado durante la pandemia y se convirtió en un influencer que instala temas en la agenda pública.

Sentado en su silla gamer, hablando a cámara desde su canal en Twitch, posteando fotos en Instagram o escribiendo en Twitter, Agüero habla de temas que exceden por mucho al fútbol, un deporte que lo tuvo como protagonista en las últimas dos décadas. La resonancia de lo que dice o escribe supera lo que podría decir en un medio de comunicación tradicional, aunque tampoco los evade: ayer le dio una entrevista a Radio 10 (ver recuadro). La voz del Kun, de repente, se multiplica por diversos canales.

Agüero tiene en Instagram casi 22 millones de seguidores; en Twitter 15 millones, aunque la red social en la que más cómodo se siente es Twitch, donde habla y opina de temas sensibles mientras participa de diferentes juegos en línea.

En Twitch, el Kun reúne a tres millones setecientas mil personas y desde ahí dispara debates que van desde impuestos y el estado de las rutas provinciales en Argentina hasta las críticas que recibe Lionel Messi por parte de la prensa francesa desde que llegó al Paris Saint Germain.

Esta semana, durante un streaming con sus seguidores en Twitch, su cuestionamiento a los impuestos sobre el patrimonio que se aplicaron en Argentina y que rigen en otros países actualizó una discusión que se viene dando en muchas partes del mundo, especialmente por todo lo que generó la pandemia de covid-19.

“¿Saben lo que es el patrimonio? Me imagino que sí. Es todo lo que vos tenés en el mundo. Hay países que por tener plata en tu cuenta en cualquier parte del mundo a vos te cobran anualmente. Te hago una pregunta: ¿por qué te cobran? Si vos ya pagás los impuestos”, preguntó el Kun en ese stream. Y agregó: “A mí no me molesta pagar los ingresos porque estás trabajando y te está yendo bien. Si ya pagás el 30%, el 50%, como por ejemplo en Inglaterra. Si vos generás plata está bien, pagás. Pero lo que no me convence es, digamos, que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que tengas. Me parece que es una locura en cualquier lugar del mundo”. Rápidamente, economistas, funcionarios del oficialismo y dirigentes de la oposición salieron a rebatir o a defender su postura.

Antes, Agüero también había hablado de impuestos, pero por el estado de la Ruta 6 de Entre Ríos, por la que transitó para llegar hasta Esquina, Corrientes, adonde fue con amigos a pescar dorados y surubíes (algo que también mostró en su Instagram). “Es imposible manejar con lluvia en esa ruta, es peligrosísimo. Unos pozos... Además, dame un espacio más en el costado, así en caso de emergencia puedo esquivar los pozos. No había banquina, había pasto. Y si tocás el pasto, con lluvia, pasás de largo y no sé dónde terminás. ¿Cómo pasás a un camión en la ruta con pozos, lluvia y sin banquina?”, planteó. En Twitch también cuestionó a los medios franceses por criticar a Messi luego de su partido ante el Real Madrid, en el que erró un penal, y en Twitter escribió algo que adquirió un alcance global: “Pudo haber sido el covid o la dosis”, escribió en referencia a la causa de la arritmia que le detectaron y que le imposibilita seguir jugando a nivel profesional. Casi al instante, el debate ya estaba instalado.



“Voy a ir al mundial de qatar”

En diálogo con Jorge Rial, en el programa Argenzuela, de Radio 10, Agüero adelantó que probablemente esté en Qatar 2022, pero como parte del cuerpo técnico de Lionel Scaloni. “Voy al Mundial de Qatar. Esta semana vamos a tener una reunión. Quiero estar ahí. Está la idea de incorporarme al cuerpo técnico, hablé con Scaloni y también con Chiqui Tapia. Tenemos que intentarlo, darle una vuelta”, expresó.

El Kun contó detalles del llamado que recibió de Scaloni (“Me llamó y vamos a ver qué se puede hacer”) y se mostró confiado por el buen momento de la Selección: “Hoy no estoy yo pero ya cuando se ganó la Copa América el equipo estaba muy confiado. Creo que también es importante que Scaloni ya encontró un poco el equipo, el grupo. Eso te hace un poco más fuerte en partidos tan cortos”.