El acuerdo con el FMI agudiza la división del oficialismo en el Senado (Mención a legislador entrerriano)

El acuerdo con el FMI abrió una profunda grieta al interior del Frente de Todos en el Senado, en el que las diferencias entre los críticos, alineados con el rechazo en silencio de Cristina Kirchner, y el resto del peronismo, referenciado en los gobernadores que están decididos a apoyar a Alberto Fernández, son cada vez más difíciles de disimular.

Si bien la vicepresidenta bajó la orden de mantener silencio, en los últimos días la confrontación de posturas en el oficialismo empezó a quedar al descubierto, con senadores que se animaron a romper el velo del mutismo y salieron a respaldar las negociaciones para refinanciar la deuda y evitar el default.

Hicieron punta Edgardo Kueider (Entre Ríos) y Pablo Yedlin (Tucumán), quienes adelantaron su apoyo al entendimiento en medio del tenso clima interno que se vive en el Frente de Todos de la Cámara alta.

“Básicamente el convenio es evitar pagar 13.000 millones de dólares en marzo. No hay mucha alternativa y, más allá de la letra chica, tenemos dos alternativas: aprobarlo o no aprobarlo. Y vamos a acompañar al presidente y al equipo económico en este camino”, afirmó Yedlin, cuya terminal política es el exgobernador y actual jefe de Gabinete, Juan Manzur.

En la misma línea se había manifestado unos días antes Kueider. “El acuerdo con el Fondo es lo más barato confrontado con el costo social de un default”, dijo el senador y operador político del gobernador Gustavo Bordet, abonando la idea de que, más allá del trago amargo que implica, el entendimiento con el FMI es la única salida para la situación que afronta Alberto Fernández.

La respuesta no se hizo esperar. Encorsetado por la orden de Cristina Kirchner de guardar silencio, Oscar Parrilli (Neuquén) apeló al lenguaje de los gestos para manifestar su rechazo al acuerdo.

En un posteo en la red social Instagram, el senador neuquino y hombre de confianza de la vicepresidenta subió una foto en su despacho de la Cámara alta junto a Chris Marsh. Se trata de un exfuncionario del FMI que le recomendó a la Argentina no pagar el crédito tomado por Mauricio Macri por considerarlo nulo, ya que no cumplió con los reglamentos del organismo.

Esta es la misma postura que impera en los sectores más radicalizados del kirchnerismo, quienes consideran que aceptar la renegociación convalidará el préstamo tomado por Macri en 2018, al que consideran ilegal y denuncian que sirvió para que empresas y amigos del expresidente fugaran dólares al exterior.

En medio de estas posturas encontradas se mantiene el jefe de la bancada, José Mayans (Formosa), quien la semana pasada intentó salir a poner paños fríos en la polémica afirmando que hay que esperar la “letra chica” del acuerdo antes de que el bloque oficialista pudiera fijar una postura.



Si bien Mayans intentó mostrarse neutral, en consonancia con su condición de jefe de bloque, en su intervención periodística deslizó algunas de las críticas que vienen sosteniendo en el kirchnerismo, como cuando dijo que “hay una deuda que es ilegítima e ilegal porque no ha pasado por el Congreso”.

Sin embargo, remató su intervención afirmando que “todo el mundo tendrá que pagar la ineptitud y la impericia del Gobierno de Macri”.

La de la legalidad del préstamo no es la única queja de los críticos. Otros senadores kirchneristas rechazan con énfasis “tener que soportar al FMI revisándote todo cada tres meses”. Lo ven como una intromisión humillante para el gobierno de cualquier país soberano, más aún para uno peronista.

Sin embargo, incluso entre los sectores críticos hay quienes reconocen que no hay espacio para llevar los dichos a los hechos y rechazar el acuerdo, un golpe político que sería letal para el gobierno de Alberto Fernández.

Es lo que una senadora de indudable pedigrí cristinista expresó con una frase que también resume las contradicciones que le genera el acuerdo con el Fondo. “Si me preguntás a la mañana, por ahí te digo que esto es una mierda y que no lo voto nada; pero a la tarde me digo ‘No, tenés que ser responsable y votar el acuerdo’”, respondió la legisladora ante la consulta de este diario sobre si votaría el compromiso que negocia el ministro de Economía, Martín Guzmán.

No obstante, en los últimos días comenzó a cobrar fuerza entre los sectores críticos el temor a que el acuerdo tampoco alcance para evitar el default.

Según este análisis, que habría surgido del despacho de la propia Cristina Kirchner, más temprano que tarde el país no podrá cumplir con las metas impuestas y fracasará en alguna de las revisiones trimestrales que hará el FMI.