Horacio Rosatti: "Tenemos un atraso tecnológico respecto al crimen organizado, el narcotráfico y el contrabando" (Mención a Entre Ríos)

Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, estuvo presente en, para participar de la Jornada de fortalecimiento del Poder Judicial convocada bajo el lema "Hacia La Justicia que queremos". El evento fue organizado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) y la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU).

Desde un principio, Rosatti se mostró muy sincero sobre la situación actual del Poder Judicial. "Partamos de reconocer los problemas, y me limitaré a la justicia penal y al fuero federal. No siempre tienen que ver con la responsabilidad propia del Poder Judicial. Muchas veces remite a la actuación o falta de actuación de los otros poderes que conforman el Estado Nacional. A veces no. A veces son faltas propias", expresó.

Y agregó: "Tenemos un atraso tecnológico, sobre todo respecto del crimen organizado, el narcotráfico, el contrabando".

Por su parte, Rosati habló de las limitaciones que tiene hoy el Poder que preside. "Cuando se le piden resoluciones rápidas al Poder Judicial, lo primero que tenemos que decir es que, además de tener una estructuración propia de la década del 90, además de estar atrasados en el diagrama, estamos mucho más atrasados con el cubrimiento de las vacantes: 25% en algunas jurisdicciones, 30% en otras, 50% de vacantes sin cubrir en mi provincia, Santa Fe, en la justicia federal, entre jueces, fiscales y defensores. Eso no es responsabilidad del Poder Judicial. Es responsabilidad de los otros poderes del Estado", explicó.

No obstante, ante una nutrida convocatoria, pidió: "Sintamos el orgullo de pertenecer a un Poder que lucha todos los días por ser independiente, y lo digo desde una Corte Suprema que se ha mantenido independiente y se va a mantener independiente de cualquier presión. Desde esa perspectiva podemos ser optimistas de poder tener un Poder Judicial mejor".

Horacio Rosatti cerró la jornada en la que estuvo precedido en las exposiciones por el secretario general de la UEJN, Julio Piumato; el vocal en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay, Sebastián Gallino; el rector de la UCU, Héctor Sauret; y la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER); Susana Medina, en ese orden.