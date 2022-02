El contundente relato de la joven que denunció el abuso sexual de un jugador de Estudiantes de la Plata (hoy en el plantel de Patronato)

Aun año de la denuncia de abuso sexual contra Diego García, jugador de Estudiantes que está a préstamo en Patronato de Paraná, la denunciante, Clara Bulacio, publicó un descargo en sus redes sociales y criticó al club por haberle dado “la espalda”.



La joven, que comenzó a jugar al hockey en el "Pincha" a los 5 años, aseguró que siempre tuvo “un amor inigualable a los colores”.

“Era disfrutar cada vez que yo estaba ahí y me ponía la camiseta, cada verano en el club, cada partido en el que jugaba y cada partido de fútbol que se jugaba. A raíz de esto, generé amistades hermosas, sentía a Estudiantes como mi segunda familia, hasta el año 2021".



El hecho denunciado por Bulacio ocurrió durante una fiesta en el barrio El Rodeo, de La Plata, en la noche del 24 de febrero de 2021. Allí, según relato la joven, estaban presentes Diego García y otros futbolistas juveniles del conjunto platense.



"El día que pasó todo lo que pasó, que todavía no puedo poner en palabras ni lo quiero revivir, fui a esa pool party por amigos que me dio el club y amigos a los que les tenía confianza, no fui a arriesgar mi vida", contó.



"Hoy que se cumple un año de toda esta situación, a mí me toca lidiar con dos duelos. El de que una persona haya decidido sobre mí, tomado el poder de mi cuerpo y no me haya dejado decidir sobre lo que quería hacer. No solo tengo que estar con ese duelo de sentirme sucia, sino que también tengo el duelo de haberme alejado del club que me acompañó toda mi vida, de aceptar que el club al que yo acompañé me dio la espalda", continuó.

"Estoy cansada de que se diga cualquier cosa, que se crea cualquier cosa. Me tocó que mi situación sea pública y no me voy a quedar callada, no van a tener la comodidad de mi silencio", afirmó Bulacio.



"Yo todavía estoy asumiendo el hecho de todo esto. A pesar de que Estudiantes hizo las cosas bien desde lo legal, también habla de una escuela, de valores y algunas cosas más que conmigo no las cumplió. Estudiantes me dio la espalda a mí y a mi familia, y Estudiantes era mi familia", cerró.



Vuelta a la actividad

Luego que se conociera la denuncia realizada por Bulacio, el club Estudiantes de La Plata activó su protocolo institucional previsto para estas situaciones, y de manera preventiva lo separó del plantel.



Sin embargo, solo dos meses después de lo sucedido, el uruguayo Diego García recibió la autorización de la dirigencia de Estudiantes para retomar los entrenamientos con el plantel profesional, mientras continuaba la investigación a cargo de la fiscal Cecilia Corfield de la UFI Nº 16 de la capital bonaerense.



Luego, a principios de este año, Patronato de Paraná inició negociaciones para sumar a sus filas al mediocampista, con miras al comienzo de la Copa de la Liga profesional de fútbol (LPF). Tras una serie de intercambios, el club platense decidió cederlo a préstamo.



Rechazo en Paraná por la llegada de García a Patronato

La llegada de García a Patronato generó rechazo por parte de organizaciones y grupos de personas afines al club, que empapelaron la ciudad con un afiche con la cara del futbolista y la frase “Un abusador de Primera”.