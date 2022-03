Un radical reveló que los macristas tenían decidido de antemano irse del recinto (mención a legislador entrerriano)

Un diputado radical confirmó que el retiro de la bancada macrista durante el discurso del presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa estuvo calculada y planificada de antemano.

Antes de que comenzara esa sesión en el Congreso “los del PRO nos plantearon retirarnos”, reveló y contó los pormenores de la grieta abierta en la alianza opositora.

El autor de la confesión de parte que releva las pruebas que ayer dejaron al descubierto la estrategia de un sector de Juntos por el Cambio para cobrar protagonismo mediático fue el diputado Pedro Galimberti, uno de los radicales que se quedó en el recinto cuando sus pares se levantaron.

“Alguna gente del PRO decía que si el discurso tenía un nivel confrontativo podría llegar a retirarse”, dijo durante una entrevista por Radio Ciudadana, de Concordia, Entre Ríos.

"No era el papel que debíamos hacer"

El diputado contó que eso ocurrió durante una reunión de la coalición y que la propuesta le había sido acercada a la presidencia del bloque de la UCR. La posibilidad fue evaluada por los presentes y “yo fui el segundo en decir que no”, aseveró durante su relato de los hechos.

“Dije rápidamente que ‘no’, que no era el papel que debíamos hacer”, enfatizó y fundamentó ante sus pares cuál era su postura: “Hay que ser respetuoso de la formalidad y escuchar lo que el Presidente dice. Después, uno tendrá la posibilidad, en el marco del respeto, la democracia y la tolerancia, de hacer las críticas o consideraciones que uno tiene”.

La opción de retirarse del recinto “fue una postura del PRO que yo no comparto, pero así fue su decisión y ellos tendrán sus motivos para expresar por qué” lo hicieron, añadió.

En rigor, los que se retiraron del recinto en el momento que el Presidente ratificó su postura de mantener las acusaciones contra Mauricio Macri por el megapréstamo del Fondo Monetario fueron diputados y senadores del PRO y de la UCR más radicalizada.

Galimberti rechazó la actitud de sus pares pero, no obstante, consideró que ese tramo del discurso de Alberto Fernández “fue confrontativo”. Y en este sentido menospreció el efecto que tendrá la denuncia contra el gobierno de Macri. “Yo creo que cae en un saco roto, que no va a avanzar”, dijo al respecto.

También criticó al gobierno nacional por “pretender instalar la idea de que el acuerdo no pasó por el Congreso”. “No pasó por ahí porque la ley de Administración Financiera (a la que apeló el gobierno macrista) permitía que eso no ocurra”.



Luis Juez también criticó a los que se fueron del recinto

Quien también se sumó al coro de críticas contra el macrismo más recalcitrante fue el senador cordobés Luis Juez, otro de los que no se retiró del recinto.

Juez dijo que los legisladores “se tienen que quedar en las bancas” y “con paciencia” frente al discurso presidencial. “Tenés que tener los huevos y la paciencia para quedarte y comerte todas las puteadas porque para eso te eligieron. Si no, estoy seleccionando cuando me quedo, cuando me voy. Yo no puedo estar tirándome el pupo”, dijo.



En declaraciones a Radio Con Vos, se autoelogió por quedarse en su banca a pesar de no compartir el sentido de lo que decía Alberto Fernández. “No me gusta, no lo acompaño, no lo voto, pero es mi presidente, porque es el presidente de todos los argentinos”, apuntó y consideró que Juntos por el Cambio “debe empezar a llevar el partido de otra manera” porque es lo que “la sociedad demanda”.