Juane descansa en la plaza (homenaje a periodista entrerriano)

A un año del fallecimiento de Juan Emilio Basso Feresin, sus compañeros de lucha y su familia decidieron la mejor manera de despedirlo y recordarlo, esparciendo sus cenizas en la plaza 25 de Mayo, allí donde cada jueves acompañaba la ronda de las Madres rosarinas.

Periodista, fundador del diario El Eslabón, referente de la agrupación de derechos humanos Hijos Rosario, y militante "con una paciencia infinita para lograr los consensos necesarios para que cada años tuviésemos un acto único para el 24 de Marzo" como lo recordaron varias voces.



Pablo Álvarez, referente de la Ronda de las Madres, confesó: “Recordamos a Juane siguiendo en movimiento en este reencuentro tan significativo. Es muy triste que no esté ahora Juane pero es un alegría enorme que haya estado. Él dejó muchas cosas, señales para saber dónde hay que seguir”.

“Lo que nos dejó es la importancia de estar en la calle poniendo el cuerpo. Queremos que en este lugar nos sigamos encontrando las distintas luchas”, manifestó Álvarez. Con respecto a la vuelta de los encuentros en la plaza, que se retomaron la semana pasada, contó: “Es volver a empezar. Las Madres nos enseñaron a rearmarnos desde el dolor”.



Alicia Gutierrez, lo recordó organizando los escraches a los terroristas de estado, tanto como el acompañamiento a quienes declararan ante los jueces federales. Carlos Ghioldi, en tanto, propuso organizar "la marcha más grande que sea posible para el próximo 24 de marzo, como la mejor forma de homenajearlo".



Ana Moro, una inquebrantable compañera de las Madres cada jueves, lo recordó "en la ronda, ronda que él siempre acompañó, porque cuando las madres vivían siempre estuvo al lado de ellas y después, cuando se nos hizo tan difícil seguir, porque no nos quedaba ninguna mamá, él nos apuntaló muchísimo para que siguiéramos estando ahí”, dijo la ex presa y sobreviviente de la última dictadura cívico militar, para quien “la de Juane ha sido una pérdida desgarradora, inesperada. No sólo hemos perdido a una persona importantísima políticamente hablando sino también a nivel humano, lo principal, una persona tan íntegra, sin dobleces”.



Entre los presentes se contaron María Eugenia Bielsa, Eduardo Toniolli, Leandro Busatto, Norma López, Oscar Lupori del MEDH, Liliana Gómez de Familiares, la diputada Josefina González, el fiscal federal Federico Reynares Solari, así como decenas de militantes que jueves tras jueves acompañan a las Madres y ahora a Nietos, en la ronda de los jueves.



“Cuando vimos en el calendario que justo el 3 caía jueves, la capacidad de poder pensar en la plaza y en las rondas vino atada primero por el día y después porque pensamos claramente que ese es un lugar que Juane pateó desde muy chico y el lugar que seguramente él hubiera elegido para despedirnos”, dijo a su turno María Eugenia Di Pato, integrante de Hijos e Hijas Rosario.



Cabe recordar que el 3 de marzo de 2021, Juane se descompensó mientras jugaba al fútbol con amigos. Desde entonces se sucedieron los homenajes y recordatorios: el estudio de Radio Universidad, en el que durante años Basso condujo el programa Noticias Piratas, pasó a llevar su nombre.

Lo mismo uno de los espacios de muestras permanentes del Museo de la Memoria y hasta el quincho del cámping del Sindicato de Prensa, donde era habitual verlo compartiendo asados con su compañera Nadia Schujman y con sus hijos Juana y Pedro.