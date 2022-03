¿Nueva estafa? Investigan a otra empresa que ofrecía ganancias extraordinarias (Mención a Entre Ríos)

En los últimos días, empezaron a surgir testimonios de inversores de una empresa llamada Global Intergold que acusan a la compañía de llevar a cabo una estafa piramidal. Dicen que invirtieron distintas sumas en euros a cambio de un rendimiento del 14% anual que se iba a empezar a pagar en enero de 2021, pero luego se pospuso para 2026.

En diálogo con LA NACION, uno de los presuntos damnificados, llamado Martín Grosman, contó que la empresa, que se dedicaría a comprar y vender oro, ofrecía títulos que se iban a convertir en acciones. “Yo entré en agosto de 2020 e invertí 2500 euros, mi mujer, 1800 y mi madre, 7000 y lo pactado era que, en enero del año siguiente, se empezaban a cobrar los rendimientos por un 14% anual. Sin embargo, dos meses antes de esa fecha hicieron un Zoom en el que definieron que todo se aplazaba por cinco años, es decir, que se iba a empezar a cobrar recién en enero de 2026?, relató.

A partir de este cambio, Grosman dijo que muchos inversores empezaron a desconfiar, si bien no todos se presentaron ante la Justicia. “Yo tengo un registro de 100 denuncias, pero muchos no se animan”, agregó.

Consultadas por este diario, fuentes de la fiscalía N° 4 de Santa Fe a cargo de Matías Ocariz, que está llevando el caso, explicaron que en sistema aparece una sola denuncia contra Global Intergold, pero que están analizando otros hechos que podrían tener vinculación.

“La información que se puede proporcionar por el momento es que ingresó una denuncia donde la víctima manifiesta que el 26 de julio de 2020 resuelve invertir en una empresa llamada Intergold en la que se compraban títulos que iban aumentando según el valor del oro. Además, había que ir incorporando personas y, cuantas más intervenían, quienes las incluían ganaban créditos en dinero. En noviembre se realiza una reunión por Zoom donde les dicen a las víctimas que no iban a poder retirar el dinero hasta dentro de cinco años y luego no tuvieron más contacto con los directores de la empresa”, agregaron.

Más allá de los títulos, Grosman contó que en el último tiempo la empresa incorporó también dos criptomonedas llamadas Gos Coin y Gigo Coin que no figuran en ningún exchange y solo se pueden comprar a través de su plataforma.

Por su parte, Mariano Carrasco, otra presunta víctima, puntualizó que empezó invirtiendo 450 euros en julio de 2019, pero que luego puso más dinero hasta un total de 2000 euros. “Ellos te lo vendían como que era un plazo fijo y decían que todo lo que ganabas lo podías transferir a una cuenta bancaria, comprar bitcoin o barritas de oro, pero cuando lo quise hacer no pude. Ves como los numeritos van creciendo en la plataforma, pero son papelitos de colores. A la persona que me llevó le dije que me comprara los títulos y me sacó de todos los grupos de WhatsApp”, cerró.

El 10 de junio de 2021, el fiscal Juan Manuel Pereyra desestimó una denuncia penal contra la compañía que realizaron clientes de Paraná, en Entre Ríos, y dijo que el conflicto debería resolverse en el fuero civil y comercial.

El abogado de la empresa, Pablo Nocetti, dijo que “no hay engaño”, sino que la gente es “muy ignorante y no está al tanto de que una asamblea puede definir el futuro de los títulos”.