La incógnita por el voto de Máximo Kirchner y la presencia de Gerardo Morales, en una maratónica sesión (mención a diputado entrerriano)

Media hora después de lo previsto, Sergio Massa abrió la sesión en la Cámara de Diputados en la que se va a aprobar el acuerdo con el FMI. El quórum lo dieron diputados de casi todos los bloques menos los de la izquierda. Por su parte, La Cámpora también estuvo presente en la apertura de la sesión, aunque faltó su líder, Máximo Kirchner.

El horario de la votación está previsto para la medianoche de este jueves 10. En la reunión de Labor Parlamentaria se acordó no extenderse hasta más de ese horario. Inicio del debate por el acuerdo con el FMI El debate empezó con el discurso de Carlos Heller, titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, en su rol de miembro informante.

"Hay un gobierno que por sus principios jamás hubiera recurrido pero que recibió una auténtica bomba de tiempo y debió sentarse a negociar", introdujo.

En el mismo sentido el diputado planteó que "este es un programa del organismo que tiene toda vocación de generar condicionamientos que no nos gustan y hemos trabajado para eliminarlos en su máxima expresión: algunas cosas no se pueden porque están en los procedimientos, pero no podemos mirar para otro lado".

Igualmente, advirtió que “no hay nada que festejar” con la aprobación del acuerdo. "Nosotros no elegimos este camino”, agregó. En el Congreso se vive un fuera de ley.

El debate en el recinto siguió con el radical por Mendoza Lisandro Nieri. “Nuestra coalición demostró estar a la altura de la circunstancia y con responsabilidad llegar al estado de evitar una situación que podría sufrir el país”, validó. “Es tarde, más de la mitad de mandato, 27 meses. Recién ahora empezamos a conocer algunos aspectos del programa económica. No sabemos quién ve esa realidad no coincidimos a lo más mínimo”, criticó.

Muchos de los discursos de la jornada apelaron a un revisionismo histórico para analizar cómo se llegó a esta situación. Una de ellas fue la opositora Paula Oliveto (Coalición Cívica): "están en este recinto algunos que en el 2001 aplaudieron un default como si fuera un éxito en medio de cantos y victorias".

"Esto es un acto de reparación de este Parlamento”, celebró. “Aquellos que militábamos en esos años y estábamos en el barrio, sabíamos que ese 2001 fue un antes y un después en la vida de muchos argentinos", sumó.

En defensa del acuerdo habló el secretario de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Marcelo Casaretto. "El gobernador (Gustavo Bordet) de mi provincia pide que aprobemos el acuerdo, los intendentes de mi provincia piden que aprobemos el acuerdo, las fuerzas productivas del campo, de la industria, del comercio piden que aprobemos este acuerdo”.

Las idas y venidas para lograr el debate del acuerdo con el FMI



Este miércoles, a última hora se llegó a un acuerdo entre el oficialismo y la oposición donde el Frente de Todos tuvo que ceder y eliminar las planillas anexas de Martín Guzmán. El ministro las defendía pero no le quedó opción y tuvo que correrlas del proyecto.

A cambio, la oposición se comprometió a aportar la mayoría de sus votos a favor. “A nosotros nos ordenó todo, estamos todos conformes y vamos a tener que acompañar”, dijo una fuente parlamentaria del PRO a PERFIL.



La indecisión de Máximo Kirchner



El voto del ex jefe de bloque Máximo Kirchner todavía es una incógnita en el Congreso. El referente de La Cámpora participó esta mañana en al reunión de bloque que encabezó Germán Martínez. Fuentes parlamentarias comentaron a PERFIL que no dijo qué iba a hacer a la hora de esgrimir su voto, aunque nadie espera que lo haga a favor.

"Nadie les preguntó qué iban a hacer. Pero nadie le preguntó a nadie. Fue un encuentro para ponernos de acuerdo en el tono y cómo nos íbamos a manejar en la sesión", relató a este medio un diputado que participó del encuentro.



En tanto, los tres diputados del Frente Patria Grande, que responden a Juan Grabois, analizan la posibilidad de abstenerse de votar el acuerdo con el FMI. Si bien no responden a la misma organización que Kirchner, son cercanos. En las últimas semanas mantuvieron algunas reuniones.



La presencia de Gerardo Morales



El gobernador de Jujuy, cómodo en el juego parlamentario, volvió a aparecer en los pasillos del Palacio Legislativo para meterse en el bloque radical. Dejó entrever que su buen vínculo con Sergio Massa sigue vigente, a pesar de estar en coaliciones adversas. Lo destacó como uno de los constructores del consenso al que se llegó en esta sesión.

"Vine a saludar al bloque y al presidente Sergio Massa, que tuvo un rol central como articulador del diálogo para que lleguemos a este punto", dijo el titular del partido centenario.

"El Frente de Todos no actúa con la misma responsabilidad", distinguió. Así agregó que "Máximo Kirchner y La Cámpora son irresponsables. Y habrá que ver qué hace Cristina en el Senado".