Escándalo en un show de Uriel Lozano: una fan quiso besarlo, pero su marido se interpuso y golpeó al cantante (ocurrió en Entre Ríos)

Uriel Lozano se subió al escenario, saludó a su público y se dispuso a cantar algunas cumbias. Él creyó que sería una noche como tantas otras, cargada de música y baile. Sin embargo, la velada estuvo lejos de ser ordinaria ya que un hombre intentó agredirlo en pleno espectáculo.

La insólita escena fue capturada con un celular y, horas más tarde, el video se volvió viral en las redes sociales. El hecho sucedió el fin de semana pasado y en el club Talleres de la localidad Federal, en la provincia de Entre Ríos, en donde Uriel Jesús Lozano se presentó para dar un show.

La noche transcurrió con normalidad hasta que, de repente, una joven corrió y saltó encima del escenario. Rápidamente, se acercó hasta el cantante con el objetivo de darle un beso en la boca. Los guardaespaldas, en un intento de proteger al músico, la sostuvieron para bajarla de las tablas. No obstante, detrás de ella venía algo mucho peor.

Mientras los miembros de seguridad alejaban a la fanática de Uriel, un hombre -quien, más tarde, fue identificado como el marido de la misma- trepó al escenario y se dirigió de forma directa hasta el músico.

Furioso y enardecido, se tiró encima de él para asestarle un par de golpes a puño cerrado. Según puede verse en el video que pudo capturar el minuto a minuto, no tuvo mucha puntería y el ex Grupo Trinidad logró evadir las trompadas.

Aunque la violencia escaló rápidamente y todo sucedió demasiado rápido, los guardaespaldas pudieron frenar al agresor y lo debajo fuera del escenario. Pasado el susto, Lozano tomó la decisión de finalizar el espectáculo.

Horas después, la filmación fue publicada en las redes sociales en donde no tardó en volverse viral. A través de las mismas, los fanáticos del autor de “Me enamoré de mi amante” le enviaron tiernos mensajes de ánimo y se indignaron por el proceder tanto de la fan como de su marido.

Días después, Uriel Lozano recordó el suceso en diálogo con Radio 2 de Entre Ríos. “Estaba de la mano con una chica que se había ganado una foto en la radio cuando veo que sube otra chica a darme un beso. Le pongo la cara para que me de un beso y ahí me agarra y me tiró para atrás mientras los chicos la sacaban”, relató.

Y agregó: “Veo que se viene un tipo transformado y la verdad no entendía nada. No fue un buen momento para nadie, llevo muchísimos años cantando y nunca había visto algo así”.

Finalmente, el músico reflexionó: “No entendía nada, nunca supe que podía pasar eso. Cuando uno ama a una persona, disfruta de la generosidad de la persona. Si tu novia se banca que vayas a la cancha, tendría que gustarme a mí cuando ve a su artista favorito”.

Quién es Uriel Lozano, el músico agredido en pleno show

Uriel Jesús Lozano es un músico santafesino que dio sus primeros pasos en la industria cuando tenía apenas 13 años. Sin embargo, pegó un salto a la fama en el año 2000, cuando lo convocaron como el reemplazo de Leo Mattioli en el Grupo Trinidad.

Cuatro años después, se animó a dar el siguiente gran paso de su carrera y se aventuró como solista. Más de quince años después, ya tiene publicados cerca de una docena de álbumes y se ubica entre las caras principales de la movida tropical argentina.