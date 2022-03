Alfredo de Ángeli: “El campo va a salir a las rutas, ya hay asambleas”

Alfredo De Ángeli, senador de Juntos por el Cambio por Entre Ríos, advirtió que “el campo va a salir a la ruta”, si avanzan con los impuestos al sector. “El campo está en alerta, no tolera más impuestos”, sentenció.

El legislador dialogó con María Laura Santillán en “La mañana de CNN” por CNN Radio y adelantó que “el campo va a salir a las rutas, ya hay asambleas en algunas rutas”. “Ojalá no se les dé por aumentar los impuestos al campo”, pidió.

“Eso puede ser un fueguito que se transforme en un gran fuego, ojalá no lleguemos a esa instancia, a mí no me gustaría volver a las rutas nunca más, pero si el gobierno nos lleva…”, vaticinó.

“El problema es que el Gobierno responsabiliza al campo y a los commodities, pero si los productores del campo regalan todo, los seis millones de toneladas que necesita la Argentina para el abastecimiento de trigo, el pan bajaría el 10%, bajaría 30 pesos, entonces no nos echen la culpa”, explico el senador.

“El problema es la carga impositiva”, aclaró.

Acuerdo con el FMI

En relación a la sesión en el Congreso lamentó que “fue contrarreloj, este gobierno dejó pasar mucho tiempo”. “Tuvimos que darle al Gobierno los dos tercios pensando en la Argentina, para que no caiga en default”, reconoció.

“Hay un sector del oficialismo que lo dejó solo a Alberto Fernández y anoche se comprobó que se repitió lo mismo que pasó en Diputados”, lamentó y agregó: “Fue un acto de cobardía que parte del oficialismo no acompañe el proyecto”.

“Anoche (por la noche del jueves 17) quedó plasmado quienes somos los que queremos un país distinto, un país libre y unido al mundo y ellos que piensan en la abundancia de Venezuela, en los buenos sueldos de Cuba, en la libertad de China, no sé cuál es el modelo que quieren implementar ellos”, ironizó.

“Los que no acompañaron el acuerdo son kirchneristas o cristinistas cerrados que son los mismos, cambiando algunos nombres, que nos votaban toditas las leyes en contra cuando gobernaba Mauricio Macri”, recordó y concluyó: “De la situación en la que estamos nos tenemos que hacer cargo todos los gobiernos”.