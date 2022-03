El campo empieza la semana con reclamos por las retenciones: "El Gobierno se volvió a equivocar" (mención a marchas en Entre Ríos)

Productores rurales anunciaron que iniciarán asambleas y movilizaciones, después de que el gobierno nacional anunciara mayores retenciones, mientras los gobiernos provinciales de Córdoba y Santa Fe anunciaron medidas para paliar su efecto en los agricultores.



Después de iniciativas realizadas en Rosario, Córdoba y San Pedro, los productores entrerrianos anticiparon que se convocarán en la Rotonda de Crespo, en la intersección de las rutas 12 y 131, y este lunes se prevé una marcha y tractorazo en el distrito de Ceibas. La convocatoria fue convocada por la Filial Crespo de la Federación Agraria Argentina (FAA).



"El malestar de los productores, que desde hace mucho tiempo venimos con problemas, es creciente. El Gobierno, cuando tenemos problemas, como la sequía, llega tarde y mal, y cuando al Gobierno se le escapa la inflación, como sucede ahora, le echa enseguida la culpa al campo, y otra vez salen a buscar recursos en el campo", indicó Adolfo Weber, productor del distrito Quebracho en el departamento de Paraná, en declaraciones al medio Código Campo.



Asimismo, explicó: "La desesperanza del productor es inmensa, ya no tiene ilusión, y no le cree nada a este Gobierno, pero llega un punto en el que la situación empieza a calentarse y quiere hacer algo, no sabe qué, y por eso en la rotonda de Crespo vamos a debatir qué camino tomar".

Por su parte, la presidenta de la Filial Crespo de la FAA, Mariela Gallinger, advirtió a ese medio: "La bronca del productor agropecuario es mayor que otras veces y hay que decirlo porque estamos hartos de ver cómo el Gobierno siempre acude al que trabaja, al que produce, aumentándole los impuestos, y no da el ejemplo, ni siquiera simbólico, de que está dispuesto a bajar el gasto".



Para Gallinger, es la sociedad, y no sólo el sector agropecuario, quien "le está diciendo al Gobierno que se volvió a equivocar".



"Le decimos basta" al Gobierno nacional, "por Argentina y por el campo", "basta al incremento de las retenciones" y "basta a las restricciones intervencionistas en la comercialización de granos y carnes". Pero, también, se acuerdan del Gobierno provincial y le dicen "basta de suba de impuestos", remarcaron los organizadores en la convocatoria.



En las asambleas, los productores comenzaron a manifestar propuestas como un paro agropecuario, movilizaciones a la Ciudad de Buenos Aires y otra a Córdoba o realizar bloqueos a los ingresos y egresos a los puertos.



Todas estas propuestas son derivadas a la Mesa de Enlace que tiene previsto ir al Congreso para que sea ese el ámbito en el que se legisle en materia de retenciones.



El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, había aclarado el sábado que la suba de retenciones "no afectará a los productores" y explicó que "once empresas exportadoras" de harina y aceite de soja estarán alcanzadas por la medida.

"La medida establece la suspensión temporaria del diferencial de dos por ciento de los derechos de exportación de harina y aceite de soja del decreto 790/20. La suspensión de estos derechos de exportación harán que vuelvan al 33%, porcentaje que ya las empresas le descuentan al productor", señaló el funcionario nacional.



Domínguez dijo que "a los productores no se los afectará con esta medida, ya que tributan el mencionado porcentaje".

"El Presidente (Alberto Fernández) nos pidió defender a los consumidores sin perjudicar a los productores", insistió, tras definir al campo como "la gallina de los huevos de oro" en el país.



Córdoba y Santa Fe anunciaron medidas para paliar el efecto de las retenciones en los productores



Los gobiernos de Córdoba y Santa Fe rechazaron la suba de retenciones de la harina y el aceite de soja dispuesta por el Gobierno nacional, como parte de las medidas de la denominada "guerra contra la inflación", y anunciaron medidas para paliar su efecto en los productores.

El gobernador cordobés, Juan Schiaretti, expresó su oposición al aumento de las retenciones para los mencionados subproductos y aseguró que "es otra metida de mano en los bolsillos de los cordobeses", tras señalar que "es un impuesto a la producción que no existe en ningún lugar del mundo".



En ese sentido, remarcó que "las retenciones nos sacan por año miles y miles de millones de pesos" y precisó que "el año pasado, el Tesoro Nacional se llevó 270.000 millones de pesos". "O sea, nos vienen metiendo la mano en el bolsillo desde hace más de 15 años", remarcó el mandatario cordobés.



En busca de asistir a los productores provinciales, Schiaretti anunció medidas para beneficiar al sector, reforzando el programa de incentivo a 470 productores de siete departamentos provinciales para que adopten Buenas Prácticas Agropecuarias y para los Consorcios Camineros de 300 millones de pesos.



Por otro, por medio del ministro de Agricultura, Sergio Busso, y del presidente del Banco de Córdoba, Daniel Tillard, se puso en marcha la línea créditos del Plan Ganadería Argentina (Plan GanAr) por 3.000 millones de pesos, destinada a productores ganaderos, tamberos, cooperativas agropecuarias y frigoríficos.



Esta iniciativa implica un financiamiento de proyectos de inversión, adquisición de bienes de capital y capital de trabajo con un subsidio del 9 por ciento en tasas a cargo del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo y del Gobierno de esa provincia.



El gobierno de Omar Perotti, por su parte, lanzó "Santa Fe Siembra Más", una línea de financiamiento de 7.000 millones de pesos, que permitirá que los productores compren fertilizantes con créditos exclusivos del Banco Nación, cuya tasa será bonificada por la provincia.



El plazo es de 18 meses, a una tasa del 29 por ciento y el monto máximo es de 6 millones de pesos.



De esta manera se busca "estimular la aplicación de fertilizantes para realizar un uso sustentable y sostenible del suelo", dijeron desde el gobierno provincial.



"La suspensión de las exportaciones de harina y aceite de soja frenará el ingreso de las divisas que necesita el país. Se debe tener cuidado con incentivar a la desindustrialización. Lo que necesitamos es agregar valor, generar empleos y lograr inversiones", sostuvo el mandatario santafesino tras conocerse la noticia desde el Ejecutivo nacional.