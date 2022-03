Con decenas de camionetas y tractores: en Entre Ríos el campo se hizo sentir contra las retenciones

Productores agropecuarios del sur de Entre Ríos realizaron una movilización en camionetas y tractores para pronunciarse en contra de la suba de las retenciones, medida que el Gobierno dispuso para la harina y el aceite de soja, del 31 al 33%, además del biodiésel, del 29 al 30%. En el reclamo confluyen también otras preocupaciones, como la presión impositiva en general y la brecha cambiaria. Además, los productores le piden a la Mesa de Enlace que avance con medidas de acción a nivel país.

“Le pedimos a la Mesa de Enlace Nacional que fije día, lugar y hora para una gran convocatoria de productores con el fin de expresar nuestro rechazo a las políticas oficiales”, indicaron los productores en una proclama que se leyó durante el encuentro. Cuestionaron las políticas del Gobierno: “Evidencian un sesgo notorio anticampo por parte del gobierno nacional”.

La movilización comenzó pasadas las 14 con una caravana de 150 camionetas y de 30 implementos (tractores y cosechadoras) que marcharon desde Ceibas, por la ruta 14, hacia Gualeguaychú, donde está la sede de la Sociedad Rural de esa localidad. La caravana recorrió unos 60 kilómetros.

“Fueron impactantes las imágenes de la caravana de vehículos; más de 150 camionetas, más de 30 implementos que se encontraron llegando a la intersección de las rutas 14 y 16. Un fuerte respaldo de los productores que rechazaron de esta manera nuevamente desde la provincia de Entre Ríos los anuncios del gobierno nacional: el aumento de la presión tributaria, el incremento de las retenciones, la intervención en los mercados con la creación de fideicomisos y la falta de coherencia entre lo que dice el gobierno nacional y lo que hace”, dijo Juan Diego Etchevehere, director del Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

La Sociedad Rural Argentina (SRA) Distrito Gualeguaychú, la Federación Agraria Argentina (FAA) también de esa ciudad, además de la Sociedad Rural de Gualeguaychú, fueron las entidades que lanzaron la convocatoria. “Basta al incremento de retenciones. Basta de restricciones intervencionistas en la comercialización de granos y carnes”, fue el lema para la movilización.

En un acto en la intersección de las rutas 14 y 16, Sergio Dalcol, presidente de la Sociedad Rural de Gualeguaychú, fustigó la política oficial. “En los últimos 70 a 80 años los gobiernos han intentado usar las mismas armas para contener la inflación, tales como las retenciones, los cupos de exportación, la Junta Nacional de Carne y la de granos, y el resultado siempre fue el mismo: menos producción y aumento de los precios”, afirmó.

“El Presidente va a perder porque al haber elegido al campo como enemigo nos va a encontrar acá parados de pie, firmes en nuestras convicciones, no dando un paso atrás, no retrocediendo. No estamos hechos de barro, aunque trabajamos en el barro. Somos hechos de piedra firme y ahí nos va a encontrar peleando en la trinchera que no es de pozo, no nos escondemos atrás de nadie, no vamos a pedir permiso y perdón para hablar. Lo vamos a hacer con la convicción de los que tenemos la verdad con la frente en alto. Esas son las armas que tenemos la verdad, la justicia y ley”, remarcó el dirigente.

Luego allí se realizó la lectura de proclama. “El incremento de las retenciones a los derivados de la soja la terminamos pagando los productores y constituye un nuevo aumento de la presión fiscal que soportamos quienes producimos la tierra”.

Objetaron la intervención en la comercialización de carnes, la determinación de cupos exportables y la creación de los fideicomisos con el maíz y el trigo, por ejemplo.



También criticaron un aumento impositivo que se encuentra impulsando el gobierno de Entre Ríos a través de los Ministerios de Economía y de Producción. “Es un contrasentido absoluto que nuestra provincia haya declarado la Emergencia Agropecuaria luego de los incendios y la brutal sequía y que acto seguido se busque incrementar el Inmobiliario Rural. Por eso, nos oponemos con firmeza”, indicaron.

Por otra parte, exigieron tanto al gobierno nacional como al provincial que “sean coherentes entre sus dichos y sus actos”. En ese sentido, expresaron: “El ministro Domínguez no puede decir públicamente que no aumentarán las retenciones y dos días después aumentarlas. No puede expresar que hay libertad para exportar productos del campo y obstaculizarlos sistemáticamente por vías de hecho”.

Sobre el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, dijeron: “No puede decir que dialoga con el campo cuando en 6 años recibió sólo en dos oportunidades a la Mesa de Enlace provincial. El gobernador no puede afirmar tampoco que apoya a la producción cuando no rechaza las medidas anticampo del gobierno nacional, como si lo hicieron públicamente los gobernadores de Santa Fe y Córdoba, de sus mismo signo político”. Por todo ello, los productores del sur de Entre Ríos informaron que se declararon en “estado de alerta y movilización”.

Por último, le solicitaron a la oposición que instruya a sus legisladores nacionales para que alcen la voz y “den el debate que necesita el campo argentino para otorgar certidumbre y previsibilidad a la actividad agropecuaria”.