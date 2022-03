Duro rechazo de las empresas alimenticias y del campo a acusaciones del Gobierno ante la suba de precios (mención a dirigente entrerriano)

Las empresas alimenticias y dirigentes del campo salieron a responder en duros términos las acusaciones del secretario de Comercio, Roberto Feletti, quien culpó a ambos sectores por los aumentos de precios que dispararon la inflación.

El funcionario apuntó a las diez principales compañías de la alimentación como responsables de un ataque especulativo y la COPAL, que cobija a las industrias de alimentos y bebidas, rechazó "las acusaciones de la Secretaría de Comercio Interior en relación al sector como responsable del flagelo de la inflación y de las subas de precios".



El comunicado de la entidad destaca que "lejos de continuar con el espíritu de diálogo de las reuniones que tuvieron lugar esta semana, se ha dejado en evidencia la insistencia por mostrar a la Industria de Alimentos y Bebidas como única culpable, a pesar de que el mismo Gobierno reconozca a la inflación como un fenómeno multicausal".



Y añade: "Asimismo, y contrariamente a lo que se afirmó, los incumplimientos mencionados no son responsabilidad de las empresas proveedoras dado que la evidencia indica que los aumentos del sector fueron mayores en el canal comercial que en el precio de salida de fábrica".



“Hace 48 horas estuvimos reunidos y a disposición para atender la preocupación de la Secretaría en relación al monitoreo de precios. El camino comprometido era que los supermercados retrotraigan sus listas y que las empresas amplíen con información determinada”, afirma Daniel Funes de Rioja, presidente de COPAL, quien concluye: “Las acusaciones emitidas por el Secretario de Comercio Interior no se condicen con el compromiso acordado entre las partes ni con la realidad del sector”.



Los empresarios insisten en que "a pesar de los aumentos de costos de materias primas, insumos, costos laborales, depreciación del tipo de cambio, costos vinculados al Covid-19, entre otros; en los últimos dos años, el sector se ha caracterizado por su voluntad de diálogo y su cooperación para participar con pleno cumplimiento y una amplia oferta de productos en políticas de Estado como Precios Cuidados, pese a haber estado durante meses bajo un estricto y cuestionable congelamiento de precios".



Y finaliza llamando a "dejar de buscar culpables dentro de una industria en particular y en su lugar, aunar esfuerzos para avanzar con medidas concretas y concertadas. Creemos que el foco debe estar puesto en enfrentar los desafíos macroeconómicos que nos afectan como país hace muchos años. Esta realidad inflacionaria alarmante vulnera, no solo a la Industria de Alimentos y Bebidas, sino a la sociedad en su conjunto y es por eso que exigimos previsibilidad y espacios para el diálogo y la concertación".



En el anuncio de una nueva edición del programa Precios Cuidados para almacenes y supermercados chinos que alcanza a 60 productos, Feletti se refirió a los aumentos y aseguró que hubo "ataques especulativos".



Luego repasó un listado de empresas a las que acusó de realizar incrementos "injustificados" en los últimos días y leyó los 10 productos que más subas registraron y que deberán retrotraer los valores al 10 de marzo junto con otros 570, tal como se había anunciado este martes luego de un encuentro con representantes de las grandes cadenas de supermercados.



Entre las empresas a las que apuntó por incumplimiento del programa Precios Cuidados y por los aumentos figuran Bodegas Chandon, CCU Argentina, Coca Cola, Granix, Cinco Hispanos, Prodea, Quilmes y Establecimiento Las Marías.



La réplica del agro



Los dirigentes agropecuarios también recogieron el guante tras las críticas de Feletti, quien sostuvo que los molineros acopiaron millones de toneladas de trigo. "Subían el precio y estrangulaban el abastecimiento de harina", afirmó.

Luego, tras repasar los productos que más aumentaron, agregó: "El dólar está bajando, se cerró el acuerdo con el fondo. ¿Qué es esto si no es un ataque especulativo infundado y no tolerable? Es la especulación de los que quieren comprarse más departamentos en Miami y más 4x4, y salen a la ruta a exhibir el lujo que tienen, porque quieren convalidar una suba de 50% en dólares en sus stocks por solo efecto riqueza. Lo dije la otra vez: si vamos así, la Mesa de Enlace va a decidir lo que comemos".



?Uno de los que salió a responderle sin vueltas fue el presidente de Federación Agraria, Carlos Achetoni.



"Hay muchos productores que tienen 4 x 4 porque son herramientas de trabajo", disparó el ruralista, a lo que agregó: "Hay 5.000 de los nuestros (productores) que salen del sistema productivo por la presión impositiva y la falta de condiciones para producir".



"La verdad que no estamos para confrontar. Estamos para producir, generar mayor valor agregado para dar más trabajo y generar divisas. Lo demás es una confrontación estéril. Hemos pasado años aportando a la Argentina y lamentablemente se ha multiplicado la pobreza", señaló también Achetoni.



En paralelo, el presidente de Carbap, Horacio Salaverri, afirmó: "Es una vergüenza que un Secretario de Comercio Interior se preocupe de hablar de 4x4 en vez de preocuparse sobre qué sector le puede conseguir los dólares que el país necesita por lo menos para no quedarnos sin gas".



En relación a lo que dijo Feletti sobre que la Mesa de Enlace dispone qué come cada argentino, Achetoni remarcó que "nosotros siempre permitimos que la Argentina tenga la disponibilidad de alimentos. No definimos lo que comen los argentinos. Para nada".



Feletti también habló de la posibilidad de subir las retenciones a los productos del campo. "Este secretario planteó en las reuniones del equipo económico del Gobierno la necesidad de suba de retenciones a la exportación sobre trigo, maíz y girasol. Y lo sostengo”, aseguró el funcionario.



En este línea, el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, también cruzó a Feletti. "Me preocupa que el secretario no conozca la realidad. Demuestra su inoperancia como funcionario, las retenciones no pueden modificarse porque hoy no tienen sustento legal", criticó.



“Hay espacio para las movilizaciones. Si no tenemos respuestas el propio gobierno nos está empujando a eso”, advirtió por su parte, Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).



Tras una serie de encuentros y asambleas en las rutas en distintos puntos del país, grupos de productores autoconvocados decidieron ponerle fecha a un tractorazo hasta la Ciudad de Buenos Aires, que será el próximo 23 de abril.