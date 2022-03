Junto a la oposición, la Mesa de Enlace busca frenar las retenciones en el Congreso (mención a dirigente entrerriano)

Con el propósito de coordinar acciones para evitar que el sector agropecuario sufra una nueva embestida tributaria por parte del Gobierno, representantes de la Mesa de Enlace desembarcaron hoy en la Cámara de Diputados para entrevistarse con distintos bloques de la oposición.

En los encuentros repitieron el mismo libreto: cuestionaron el último decreto presidencial por el cual se subió del 31 al 33% la alícuota de las retenciones a la harina y el aceite de soja e insistieron en que es el Congreso el que debe fijar las alícuotas de los derechos de exportación.

“Necesitamos que los legisladores tomen las riendas y construyan herramientas que potencien al sector. Estamos en un momento mundial (por la guerra en Ucrania) que ofrece una oportunidad histórica a la Argentina con los altos precios de los granos”, enfatizaron los referentes de la Mesa de Enlace, representados por Nicolás Pino, de la Sociedad Rural; Carlos Achetoni, de Federación Agraria; Elbio Laucirica, de Coninagro y Jorge Chemes, de Confederación Rural Argentina.

Los planteos de los ruralistas encontraron eco entre los diputados opositores: ambos coinciden que el decreto 131/2022 es inválido por cuanto la delegación que el Congreso le concedió al Poder Ejecutivo por la ley de emergencia económica para fijar los derechos de exportación venció el 31 de diciembre pasado. Por esa razón, sostienen, es el Poder Legislativo es el que tiene la facultad de disponer sobre las retenciones, no el Gobierno.

Sin embargo, esta consigna no parece sencilla de cumplir por dos razones. Una de ellas es formal: las comisiones en la Cámara de Diputados no están todavía conformadas, entre ellas, la Bicameral de Trámite Legislativo, que es el primer ámbito donde se discute la validez o la invalidez de los decretos presidenciales.

Esta comisión estratégica está inactiva desde hace tres meses por falta de miembros. Ergo, los legisladores opositores tienen las manos atadas; mientras no se constituyan las comisiones no podrán emitir dictámenes para llevar al recinto.

La segunda razón es política: las distintas tribus opositoras, si bien coinciden con el reclamo de la Mesa de Enlace, se recelan entre sí y ninguna quiere ser furgón de cola de nadie.

Los ruralistas pudieron comprobarlo durante su raid en la Cámara baja; debieron peregrinar desde las 10 de la mañana hasta entrada la tarde por los distintos bloques y mantener encuentros por separado con sus referentes.

Su intención original era ser recibidos en una reunión conjunta, que no pudo ser. Otro dato no menor es que, salvo coincidir en el rechazo al decreto 131/2022, los bloques opositores tienen distintas miradas sobre qué hacer con las retenciones al campo. Los proyectos presentados difieren entre sí e incluso hay algunas voces que advierten que, por su complejidad, el Congreso no está en condiciones de fijar cada una de las alícuotas de los derechos de exportación.

El jefe del bloque radical, Mario Negri, propuso la creación de una mesa conjunta para definir los pasos a seguir. En el interbloque de Juntos por el Cambio no descartan convocar a una sesión especial en la Cámara baja para los primeros días de abril y rechazar los decretos presidenciales. En el interbloque Federal, sin embargo, no lo ven plausible por ahora.

Reuniones Los productores fueron recibidos, en primer término, por el bloque Avanza Libertad, integrado por José Luis Espert y Carolina Píparo. Los acompañaba Ricardo López Murphy, de Republicanos Unidos, una presencia que llamó la atención pues el republicano se enlista en las filas de Juntos por el Cambio. Junto a él se encontraba la tucumana Paula Omodeo (CREO), también del interbloque opositor.

“Queremos que los legisladores discutan la legitimidad o no de las retenciones que impone el Gobierno. Necesitamos previsibilidad y que no nos cambien las condiciones de un día para el otro”, enfatizó Nicolás Pino, de la Sociedad Rural.

Espert y López Murphy coincidieron. “Los precios internacionales están volando; estamos ante una oportunidad inmejorable para hacer volar las producciones agropecuarias. En lugar de eso, el Gobierno le pone una pistola en la cabeza a los productores”, enfatizó el libertario.

“Hace 20 años que los distintos gobiernos se aprovechan de los recursos y de los esfuerzos que realiza el campo y el sector privado; sin embargo, la pobreza se multiplica. En este contexto internacional hay que generar divisas, no ahogar al sector productivo”, insistió Achetoni.

Al mediodía los productores fueron recibidos por del interbloque de Juntos por el Cambio. “Desde este espacio nos comprometimos a no aumentar más impuestos, pero lamentablemente el gobierno nacional actúa en sentido contrario. Nosotros estamos convencidos de que la presión impositiva debe bajar, en vez de subir”, enfatizó Cristian Ritondo, de Pro.

“Este Interbloque tiene 116 legisladores sobre 257. Si tomamos cabal conciencia, solo resta convencer a otros 13 diputados opositores (para alcanzar el quorum). Con esto no sólo logramos frenar las nuevas medidas que, no tenemos dudas, son ilegales sino que también podemos aprobar nuevas leyes que apuntalen el desarrollo del campo y la agroindustria”, sostuvo Negri.

En el mismo sentido se expresó el diputado Juan Manuel López (Coalición Cívica). “Tienen ese compromiso por parte de nosotros. Sabiendo que hay un Estado Nacional quebrado y que hay provincias bastante ricas que cobran muchos impuestos, entre todos tenemos que buscar un camino que no siga exprimiendo los huevos de la gallina de oro pero que al mismo tiempo les dé a ustedes reglas claras, seguridad jurídica e impuestos razonables”, enfatizó.

En tanto, Rodrigo De Loredo, de Evolución Radical calificó de “ilegales, voraces e inflacionarias” los aumentos dispuestos por el Gobierno y pidió colaboración a la Mesa de Enlace para disuadir a los restantes bloques opositores a que también rechacen el decreto presidencial. “Sería un golpe de efecto importante que obligaría al Gobierno a enviar un nuevo plan arancelario al Congreso”, sostuvo.

El cronograma de encuentros continuó con el interbloque Provincias Unidas, que conduce Luis Di Giácomo; con el bloque La Libertad Avanza, de Javier Milei y, por último, con el Interbloque Federal que conduce el bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez.

“No sólo retenciones hay que tratar, sino también apretura total e inmediata de la exportación de carnes, la situación de la Hidrovía y una nueva ley de Biocombustibles”, enfatizó Rodríguez al término del encuentro. Su compañero de interbloque, el cordobés Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal), anticipó que la semana próxima presentará un proyecto que plantea eliminar gradualmente las retenciones agropecuarias en un término de 5 o 6 años, y que en ese período de tiempo, las mismas sean tomadas a cuenta del Impuesto a las Ganancias”.

“Las retenciones son un mal impuesto que penalizan la producción. A punto tal, que muchos productores de Córdoba han manifestado que están dispuestos a tolerar una alícuota mayor del impuesto a las Ganancias pero no las retenciones. Porque son injustas y castigan a quienes por razones climáticas -u otras- no les va bien. Mientras que Ganancias es un impuesto progresivo - es decir el que tiene más dinero, más paga- y además es coparticipable con las provincias”, dijo.

El diputado Milei, al igual que Espert, insiste en que las retenciones deberían volver a cero. “Las retenciones son claramente un avance sobre el derecho de propiedad”, sostuvo, y coincidió en que los impuestos debería fijarlos el Congreso.

“El sector es castigado fuertemente con los problemas de controles en el mercado cambiario, donde la brecha cambiaria les destruye la situación económica”. Los productores habían solicitado una reunión con el bloque del Frente de Todos, pero no obtuvieron respuesta.

El jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, anticipó que los recibirá la semana próxima.