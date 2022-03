“Hasta acá llegó el campo”: el fuerte mensaje de productores al Gobierno (marcha en localidad entrerriana)

Con fuertes críticas al gobierno nacional y también al provincial, unos 300 productores de Entre Ríos se movilizaron hoy en Chajarí. Se trata de la tercera concentración de protesta contra las retenciones, entre otras cuestiones de la política del Gobierno hacia el campo, que se realizó en esa provincia luego de otras llevadas adelante en la última semana en Crespo y Gualeguaychú.

Vale recordar que, luego de que hace dos semanas el Gobierno cerrara el registro para exportar harina y aceite de soja -ya se encuentra reabierto- para aumentar las retenciones de 31 a 33%, en diversas partes del país se sucedieron asambleas y tractorazos.

Ya hubo en Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, además de Entre Ríos, entre otros lugares. Pasado mañana se hará una nueva movilización en las rutas 33 y 178, entre Chabás y Sanford.

En la concentración en Chajarí hablaron Héctor Reniero, presidente de la Sociedad Rural local; Juan Diego Etchevehere, presidente del Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y José Colombatto, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer). La movilización tuvo como lema “Hasta acá llegó el campo”.

En su discurso, Etchevehere señaló que en lo que va de su gestión el Gobierno no tomó ninguna medida en favor de los productores. Al respecto, dijo: “Desdoblaron el tipo de cambio, aumentaron las retenciones, intervinieron los mercados, crearon fideicomisos para quitarnos más recursos y, como si fuera poco, nos ofenden por cadena nacional y nos culpan por la inflación”.

Esta semana, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, al anunciar medidas contra la inflación, entre ellas un fondo con la suba de las retenciones para que se subsidie la harina que llega a las panaderías, habló de “ataques especulativos” de parte de “quieren comprarse más departamentos en Miami, más 4x4 y salen a las rutas a exhibir el lujo que tienen porque quieren convalidar una suba de 50% en dólares en sus stocks por solo efecto riqueza”.

“Luego de las desafortunadas palabras de Feletti, los paranaenses presenciamos en nuestras calles cómo una larga comitiva del presidente Fernández era encabezada por una moderna y nueva 4x4 con vidrios polarizados, la misma con la que el gobierno nacional intentó desprestigiar al campo y su trabajo”, señaló Etchevehere.

El dirigente le dijo a LA NACION que hubo unos 300 productores en la concentración de hoy. Y también figuras de la política, como el senador nacional Alfredo De Angeli (JxC) y los diputados nacionales Gabriela Lena (JxC) y Pedro Galimberti (JxC), además de legisladores provinciales.



El presidente de la Rural local empezó su discurso haciendo alusión a una serie de puntos por los cuales reclama el campo, entre otros contra los derechos de exportación, la presión impositiva en general y los cepos sobre las exportaciones, como el que se puso el año pasado en el caso de la carne vacuna. Además, con la definición de “volúmenes de equilibrio” que los exportadores no pueden superar, el Gobierno administra las ventas al exterior de trigo y maíz.



“Venimos perdiendo gran parte de nuestras vidas en las rutas y rotondas. Por eso, nuestro eslogan de hoy es ‘el campo dice hasta acá llegamos’. No podemos más, nos viven poniendo la mano en los bolsillos y el pie sobre la cabeza, saqueándonos. Cuando al Gobierno le faltan dólares, lo primero que se le ocurre es sacarle al campo, nos sacan más del 70% de nuestra producción”, dijo a LA NACION Reniero.

Esta semana se conoció un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) que destaca que de cada $100 pesos que genera una hectárea agrícola $65 se los lleva el Estado en sus distintos niveles.

“Estamos cansados de este atropello, hay mucha bronca. La tranquilidad y la paciencia en el campo se está acabando. No podemos seguir aportando de esta manera. No hay un plan, el Gobierno no tienen brújula, y nosotros necesitamos tener reglas claras para trabajar”, añadió el presidente de la Rural de Chajarí.

Etchevehere, en tanto, apuntó también contra el gobierno provincial. Señaló que a los productores les indigna que, aún estando en emergencia por la sequía y los incendios, el gobierno de Gustavo Bordet “esté analizando aumentos impositivos que van del 50 al 60%”.

El ruralista reclamó al gobernador que se pronuncie en defensa del sector local como hicieron otros gobernadores, como Omar Perotti (Santa Fe), Juan Schiaretti (Córdoba) y Gustavo Valdés (Corrientes).

El presidente del Distrito Entre Ríos de la Rural acotó que el campo entrerriano aportó por retenciones en los últimos dos años más de $100.000 millones. Versus esa cifra, “el gobierno anuncia que asistirá a los productores con un monto crediticio de tan solo 0,8% de esos fondos”.

Etchevehere señaló que se reiteró un pedido que ya se expuso en otras asambleas: que la Mesa de Enlace convoque a una marcha a Buenos Aires. Esta semana, como informó LA NACION, por su parte autoconvocados ya le pusieron fecha a esa movilización: el 23 del mes próximo.