(Mención a Entre Ríos) Accidente laboral: un joven murió al ser aplastado por un camión

Un joven de 21 años murió al ser aplastado por un camión en la provincia de Entre Ríos.

El trágico accidente se produjo este jueves por la tarde en el molino arrocero La Loma, ubicado en el kilómetro 326 de la Autovía 14, a pocos kilómetros al sur de Chajarí.

En el sector de carga de cáscara, un camión conducido por un hombre de 40 años que tiene domicilio en la localidad de Los Charrúas, en Concordia, al realizar una maniobra en reversa para acomodar la carga y la lona, aplastó accidentalmente con las ruedas de uno de los ejes del acoplad. a Juan Raúl Benítez oriundo de Chajarí que se había caído.

Estuvieron en el lugar personal del Gabinete Criminalístico de Comisaría Chajarí, el médico policial y un funcionario en turno de la Fiscalía, quien dispuso que se traslade el cuerpo a morgue judicial para posterior autopsia.