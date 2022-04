(Mención a Entre Ríos) "Buscamos soluciones y se pelean entre ellos": la queja del agro en medio de la crisis por el gasoil

Los productores agropecuarios están a la expectativa de la resolución que el Gobierno pueda encontrar para destrabar el conflicto por la falta de gasoil, pero mientras tanto observan cómo siguen aflorando las internas. Esta situación ya no sorprende a los hombres de campo, pero sí temen que esto termine por dilapidar cualquier posibilidad de encontrar una solución a este problema.

"Estamos ante una situación muy compleja en cuanto al faltante de combustible, pero en lugar de hablar de posibles soluciones estamos escuchando cómo de un lado y del otro del Gobierno aprovechan para tirarse culpas. Buscamos soluciones y mientras tanto se pelean entre ellos. Pareciera que no entienden la gravedad del asunto", sostuvo a El Cronista el representante de una de las principales entidades del campo.

En este sentido, por ejemplo, ayer el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, sostuvo en declaraciones a Radio Con Vos que "estamos en un mundo muy difícil y acá el Ministerio de Economía tiene que bajar líneas claras de política económica que reduzcan esta volatilidad y preserven ingresos populares. Si no, esto se va a poner feo".

Promesa de abastecimiento

Del mismo modo, y mientras el Gobierno convocó a una mesa con distintos sectores para tratar esta problemática, YPF argumentó a través de un comunicado que "el gasoil para la producción agropecuaria está garantizado", y que está "haciendo sus máximos esfuerzos de producción, importación y logísticos para sostener la creciente demanda de gasoil en un contexto de escasez internacional de combustibles".

En medio de esto, además, para la semana que viene se espera que la situación se complique, ya que la Federación de Transportadores Argentinos (FeTrA), encargada del transporte de granos del campo a las industrias y los puertos, anticipó que el lunes arrancará un paro por tiempo indeterminado, justamente ante la falta de respuestas por el desabastecimiento de gasoil.

"Tenemos urgencia por resolver este problema. No es momento de hablar de internas ni de aprovechar esta situación para sacar algún rédito. No estamos hablando de un problema que solo puede afectar al campo, sino que son muchos los dólares que están en juego y que la Argentina podría perder si no se normaliza el abastecimiento", se quejó otro de los hombres representativos del campo.

En este sentido, este jueves la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), manifestó en un comunicado que "la falta de combustible, básicamente gasoil, pone en riesgo el poder cumplir en tiempo y forma con la campaña agrícola, ya que el faltante se viene haciendo sentir con consecuencias nefastas: drástica reducción de stock, especulación y aumento de precios".