(Mención a Entre Ríos) Agro: récord fiscal y de divisas 21/22

… que, a pesar de que la cosecha local que sigue avanzando no llegaría siquiera a los 130 millones de toneladas, “el ciclo 2021/22 podri?a marcar el re?cord de ingreso de divisas y fiscal. Solo el complejo granario aportari?a el 60% del total de las exportaciones argentinas, estimadas en 75.000 millones de dólares”, aseguró el analista Gustavo López durante el último encuentro de la Consultora Sema.

Según explicó, mientras las exportaciones de granos y subproductos estarían rondando las exportaciones por casi U$S 46.000 millones debido a las mayores cotizaciones internacionales, la captación fiscal por retenciones de este período superaría los U$S 10.000 millones. Considerando los 20 años desde la reimplantación del gravamen (Duhalde-Remes Lenicov), el aporte por derechos de exportación estaría superando los U$S 120.000 millones. Según López, a pesar de las fuertes oscilaciones, los precios se ubican en un pico desde los ´80, con solo 2008 y la campaña 11/12 con alguna cotización superior, aunque nunca tan sostenida en el tiempo. Entre los alertas, el especialista mencionó que “Argentina, con la reducción de producción (por seca, granizo, etc.) y las restricciones impuestas al comercio local, no se sabe si podrá captar esta mejora”.

Ante los asistentes a las jornadas Sema, también alertó sobre cuestiones internacionales que impactan sobre la actividad como la duración del conflicto en el Mar Negro; la falta de definición de China que compraba en Ucrania, o los valores a los que pueden llegar algunos insumos clave y su oferta, tal el caso de combustibles y fertilizantes. La continuidad del conflicto en Ucrania implica 40% menos de trigo para exportación. “El ta?ndem Rusia-Ucrania representa el 26% de las exportaciones mundiales de trigo, 16% de mai?z y 80% de aceite de girasol. Ello se da en un contexto de ajustados stocks mundiales, en especial por la seca del Hemisferio Sur, que el USDA ya comenzó a reconocer”, señaló López.



… que, en el intermedio, mientras algunos reformulaban sus ventas debido al paro de transportes que se iniciará a la 0 horas de este lunes (por falta de oferta y por precios que llegan hasta $190 el litro de gas oil), lo que de no suspenderse, afectará todos los mercados, puertos y abastecimiento de mercaderías; otros destacaban que debido a las oscilaciones de Chicago la plaza granaría local está casi paralizada, mientras que en ganadería, a la escasez de novillos se suma la falta de oferta de terneros por la incertidumbre.

En el caso de Entre Ríos, una inquietud extra viene de la mano de la crisis que atraviesa la láctea Cotapa (la pequeña SanCor entrerriana, como le dicen en el Litoral), en crisis financiera, con deudas comerciales y al personal, y de la que no se conoce el propietario. Según los productores, hay interesados en la marca y reflotar la actividad, por lo que se le pidió al Gobernador, Gustavo Bordet, que autorice la inyección de capital que permita reactivar la láctea. También, la vuelta finalmente a las reuniones presenciales, tanto del tipo del Grupo Sema, como la de la Exposición de Nuestros Caballos, que se llevó a cabo en la Rural, fueron considerados como un cierto regreso a la normalidad, aunque muy frágil aún.

Por el lado de las novedades, un novedoso polo de venta de maquinaria usada se presentará el próximo miércoles y jueves. “MaquinAr, el primer marketplace del país especializado en la compra y venta de equipos usados, tendrá su primer Open Day abierto a todo el público, en la Rotonda de entrada de la ruta 11 a Valeria del Mar, Partido de la Costa, provincia de Buenos Aires”, señalan los creadores.

… que, mientras sigue avanzando una movilización de reclamo del campo, ahora sobre Buenos Aires, para el próximo 23 de abril, se supo que no todas las organizaciones coinciden con la forma, o con la fecha. Así, entre las que ya habrían desistido de la riesgosa movida (a la luz de la asistencia promedio que tuvieron las asambleas previas) figuran nada menos que Carbap, con rurales de Buenos Aires y La Pampa, y también parte de Santa Fe.

Mientras, Fadeeac, entidad que nuclea a los transportistas de cargas (uno de los cuellos de botella de las cosechas), sacó un comunicado en el que destaca que “ El combustible, principal insumo del sector, se incrementó significativamente en marzo luego de la fuerte suba en febrero, en un marco de precios internacionales muy elevados e importantes tensiones en el mercado mundial. Con el incremento de marzo, la variación acumulada alcanza casi el 20% en el primer trimestre (19,85%), y se ubica en 54% en los últimos doce meses”.