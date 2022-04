(Periodista entrerriano) Antonio Tardelli: "El juez Alonso no tiene antecedentes de decoro y suele hacer fallos muy 'creativos'"

Antonio Tardelli habló con Modo Fontevecchia por Radio Perfil (FM 101.9) acerca de las polémicas en torno al juez entrerriano.

- ¿Cómo es la interna judicial-política en la provincia de Entre Ríos?



- Alonso, ex juez federal de Paraná es titular de uno de los dos juzgados federales de la capital de Entre Ríos y su pliego para convertise en camarista federal de la ciudad de Rosario aguarda tratamiento en el Senado desde hace bastante tiempo.

En el plano de las conjeturas, conociéndose algunos antecedentes de este magistrado, a quien se le endilga cierto oportunismo político, se puede pensar que la muy polémica medida precautelar adoptada en los últimos días y el rechazo a la apelación concretado en el día de ayer podría ser una decisión adoptada en virtud de su necesidad de congraciarse con el cuerpo que le debe dar el acuerdo y con la misma vicepresidenta de la República.



Hubo un incidente, una polémica pública que Alonso mantuvo con el ministro de Ambiente Juan Cabandié y con la senadora nacional María de los Ángeles Sacnun, que le reprochaban al magistrado Alonso no haber sido lo suficientemente enérgico en la causa por la investigación de los incendios forestales en el Delta del Paraná.

Eso generó un cortocircuito entre el magistrado y el poder político y hay quien piensa que esa medida, muy funcional a los intereses del Ejecutivo nacional o por lo menos del kirchnerismo, iría en línea con esa necesidad de reposicionarse y obtener algo a lo que aspira que es convertirse en Camarista Federal de Rosario.

- No es un tema de la Legislatura provincial sino del Senado nacional y trasciende a Entre Ríos porque sería camarista en la provincia de Santa Fe, ¿no?



- Exactamente, lo que pasa es que el magistrado Alonso tiene un par de antecedentes muy polémicos, uno de ellos de estricta actualidad en la provincia de Entre Ríos.

Alonso dictó una medida polémica a pedido de un grupo de abogados, reclamó para sí la competencia de un escándalo que es la causa de contratos truchos de la Legislatura provincial, que comporta desvíos de fondos por decenas de millones de dólares, 52 millones según una pericia y 38 millones según otra.

Se investigan delitos penales (peculado, negociaciones incompatibles con la función pública) y se tramita en la Justicia ordinaria de Entre Ríos. El magistrado, en una interpretación muy forzada, la reclamó para sí argumentando que está en juego una falta electoral, en una supuesta irregularidad en la administración de fondos, el argumento es que se robó dinero para financiar campañas políticas. Ese antecedente lo coloca en un plano de sospecha y de crítica permanente.

Hay un detalle interesante respecto a la carrera de Alonso: fue parte de la Gendarmería de Formosa, lo que fue recordado muy oportunamente cuando gendarmes de diferentes provincias venían a litigar por cuestiones de adicionales salariales que encontraban todos ellos muy buena acogida en el Juzgado Federal de Alonso. Eso tuvo repercusión por publicaciones del periodista Horacio Verbitsky.

Alonso es un hombre al que no solo se le asigna vinculación con Alberto Lugones, el presidente del Consejo de la Magistratura, sino también una formación en Derecho no tan especializada ni antecedentes de decoro personal absolutamente comprobados. El juez Alonso no tiene antecedentes de decoro y suele hacer fallos muy 'creativos'.