(Mención a juez entrerriano) El polémico juez Alonso y su vínculo con el ex presidente de la Magistratura, Alberto Lugones

La polémica en torno al ex juez federal de Paraná, Daniel Alonso, dejó tela para cortar en dos entrevistas que Jorge Fontevecchia realizó este lunes en su ciclo Modo Fontevecchia por Radio Perfil, FM 101.9.

Allí, primero habló con el periodista Antonio Tardelli quien se explayó sobre el magistrado en cuestión. "Es titular de uno de los dos juzgados federales de la capital de Entre Ríos. Su pliego para convertirse en camarista federal de la ciudad de Rosario aguarda tratamiento en el Senado desde hace bastante tiempo. En el plano de las conjeturas, conociéndose algunos antecedentes de este magistrado (a quien se le endilga cierto oportunismo político) se puede pensar que la muy polémica medida precautelar adoptada en los últimos días y el rechazo a la apelación concretada en el día de ayer, podría ser una decisión adoptada en virtud de su necesidad de congraciarse con el Cuerpo que le debe dar el acuerdo y con la misma vicepresidenta de la República".

Los supuestos vínculos de Alonso con Cristina Kirchner reavivó la polémica que continuó cuando Fontevecchia indagó sobre la persona del ex juez a lo que Tardelli le respondió con una revelación. "Alonso es un hombre al que no solo se le asigna vinculación con Alberto Lugones, el ex presidente del Consejo de la Magistratura, sino también una formación en Derecho no tan especializada ni antecedentes de decoro personal absolutamente comprobados. El juez Alonso no tiene antecedentes de decoro y suele hacer fallos muy creativos".

Luego de esta entrevista, Jorge Fontevecchia se comunicó con Lugones y contrastó la versión con la siguiente pregunta: "Nos decía que el juez de Entre Ríos que dictó esta precautelar, según él dice, es su conocido. ¿Cuál es relación con el juez Alonso?". A lo que el magistrado contestó sin indirectas: "Es conocido y es una persona seria que dictó una medida cautelar. Al respecto, de lo cual sólo pude leer la base del proyecto, podría entenderlo como un cuestionamiento a la aplicación de una ley derogada y entiendo que por ahí viene la cosa. Él no me había consultado del tema. Me enteré por las noticias".