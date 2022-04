(Mención a juez entrerriano) La Corte y una demostración de poder que no desata el nudo político

La Corte Suprema hizo una fuerte demostración de poder: asumió la conducción del Consejo de la Magistratura, anunció su inmediata puesta en funcionamiento y anuló con una celeridad insuperable el fallo del juez de primera instancia que avalaba la decisión del kirchnerismo de no designar nuevos consejeros por el Congreso. Todo esto, no obstante, no garantiza que el Consejo vaya funcionar .



Para sesionar, el organismo que selecciona y controla a los jueces y administra el Poder Judicial necesita un quorum de doce miembros. La Corte lo especificó en el primero de sus fallos de este lunes. Oficialistas y opositores coinciden en que si el kirchnerismo cierra filas, tiene los votos para bloquear el Consejo . Necesita para eso que siete consejeros se ausenten.



Hasta ahora, con la composición anterior, contaba en su bloque al representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, a la diputada Vanesa Siley, a los senadores Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara, al académico Diego Molea y al juez Alberto Lugones, que este lunes, en declaraciones a El Destape, volvió a cuestionar al presidente de la Corte: dijo que Horacio Rosatti no puede asumir la presidencia del Consejo hasta que no estén nombrados los representantes del Congreso, porque estaría incumpliendo su propio fallo de diciembre (todo lo contrario de lo que este lunes dispuso la Corte). A ese bloque de seis se sumaría una de las abogadas recientemente elegidas, María Fernanda Vázquez, que ganó su lugar en el Consejo con el apoyo del oficialismo. Serían siete.



Además, hoy fue designada como segunda representante de las universidades Pamela Tolosa, impulsada por el otro delegado de los académicos, Molea. Si lo siguiera a él, podrían contarla también en las filas del Frente de Todos en el Consejo. Y es una incógnita lo que hará la diputada Graciela Camaño. “Yo voy a ver qué pasa. Qué es lo que quieren hacer. Supongo que el Presidente del Consejo citará a los consejeros para ver dónde está parado. Veo gente muy poderosa bailando en la cubierta del Titanic”, dijo Camaño LA NACION.



Con esta relación de fuerzas y un kirchnerismo que acusa a Rosatti de haber “tomado al estilo Rambo” el Consejo, tanto oficialistas como opositores auguran un organismo trabado , que no podrá aprobar ternas de candidatos a jueces ni abrir juicios políticos a magistrados acusados de mal desempeño, incluido el último: el juez federal de Paraná Daniel Alonso, que la semana pasada le ordenó al Congreso hacer lo contrario de lo que le había ordenado la Corte y fue denunciado en términos durísimos por Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz.

Si se consigue el quorum, para aprobar candidatos y para enviar jueces a jury se necesita después una mayoría especial de dos tercios de los consejeros presentes en el plenario.



Lo paradójico es que, por regla, un Consejo paralizado perjudica al oficialismo : es el Presidente el que nombra jueces de las listas que le envía el Consejo y no podrá hacerlo.

En este caso, además, uno de los objetivos que se había propuesto el kirchnerismo era renovar Comodoro Py con nuevos jueces designados por Alberto Fernández y, sobre todo, sacar de la Cámara Federal a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, nombrados allí por traslado por Mauricio Macri. Nada de eso va a pasar si se impone la parálisis.



“Hoy la única estrategia que tienen ellos es bloquear. No ganan, pero tampoco pierden”, dijo a LA NACION un consejero que responde a Juntos por el Cambio. En diálogos privados, el macrismo reconoce que un congelamiento les resulta bastante conveniente.

“Por mí, que se paralice el Consejo hasta que volvamos a ser gobierno”, dijo la semana pasada un dirigente del Pro.



Con un dato adicional: las ternas que hoy tiene a estudio el Consejo fueron aprobadas por una Comisión de Selección con mayoría kirchnerista. Con la nueva integración, las comisiones se modificarán.



La deuda de Massa y Cristina

El oficialismo también se enfrenta con un problema con los dos consejeros por la segunda minoría del Congreso que debería haber nombrado, que Cristina Kirchner y Sergio Massa no designaron, y que Juntos por el Cambio reclama para sí. Al kirchnerismo lo avalaba el muy deficiente fallo del juez de Paraná que la Corte acaba de anular.

Asesores jurídicos de la vicepresidenta analizaban ayer, con pocas herramientas disponibles, cómo seguir sin nombrarlos y no incurrir en una clara desobediencia judicial. Mientras tanto, públicamente el kirchnerismo acusaba a la Corte de estar dando “un golpe”.

Hasta ahora, el oficialismo había fracasado en todos sus intentos de reformas judiciales y no había conseguido nombrar a un nuevo procurador, pero había logrado cambios focalizados en los tribunales, negociando desde el Consejo de la Magistratura jueces a designar.

En este momento, eso también lo perdió. Y lo hizo rompiendo todo puente con la Corte Suprema, el tribunal que tendrá la última palabra sobre la suerte judicial de Cristina Kirchner y que exhibe cada vez más poder.



Por lo pronto, en el futuro más cercano, la Corte seguirá reorganizando el Consejo.

En las próximas horas anunciará cuándo jurarán las nuevas consejeras; después, Rosatti convocará a todos los integrantes a una reunión de labor. Elegir a un vicepresidente, acordar cómo se van a conformar las comisiones y decidir quiénes serán sus autoridades deberían ser las primeras decisiones del Consejo si efectivamente se pusiera en marcha.