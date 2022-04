(Mención a juez entrerriano) Consejo de la Magistratura: la oposición denunciará a Cristina Kirchner si no acata el fallo de la Corte

La oposición advirtió que llevará a cabo una denuncia penal contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, si no cumple con el fallo de la Corte Suprema que indica que se deben elegir los dos representantes de la oposición en el Consejo de la Magistratura.

Los cruces se dieron luego de la confirmación de Horacio Rosatti para ocupar la presidencia del organismo que elige a los jueces.

Quien salió al cruce fue Luis Juez, senador nacional de Juntos por el Cambio(JxC), al plantear que la oposición tomará las medidas necesarias ante la justicia para hacer valer el fallo de la Corte.

"No estamos mendigando nada que no nos corresponda. Que quede claro. Aunque parezca redundante, no es una interpretación que Cristina y Sergio Massa puedan hacer del tema", manifestó.

El anuncio lo hizo ayer JxC en conferencia de prensa, en la que participaron la candidata de Diputados al Consejo, la radical Roxana Reyes, además del diputado Mario Negri y el senador Humberto Schiavoni. También estuvieron presentes Alfredo Cornejo (UCR) y Cristian Ritondo (PRO).

En la presentación, arremetió contra Cristina Kirchner al afirmar que "nos vemos todos inmersos en un capricho de una mujer que le tiene pánico a la Justicia. Los problemas de la Argentina son mucho más profundos que los problemas judiciales de la Vicepresidenta. La gente no lo va a tolerar ni nos va a permitir que nos entretengamos en cuestiones secundarias", manifestó Juez.

De este modo, la oposición buscará hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema para ocupar los dos cargos del estamento legislativo de la oposición, con Luis Juez y la mencionada Roxana Reyes como candidatos.

"Pareciera que entramos en un juego en el que nosotros no estamos. Vamos a pedirle a Cristina Kirchner que cumpla la ley y si no la voy a denunciar penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público. No estamos pidiendo que nos regale nada que no le corresponde a la oposición", advirtió el senador cordobés en la conferencia.

A partir de allí, Juez responsabilizó al Frente de Todos por llevar a cabo maniobras que tienden a la especulación política de la situación.

En ese sentido, el senador cargó contra el oficialismo por "jugar con todos los tiempos, destruir todas las instituciones y empujar a un puntero político devenido en juez federal (por el juez federal de Paraná Daniel Alonso) a tomar una decisión horrible, con lo cual quiero decirles cuál es la seriedad de lo que estamos planteando".

En ese sentido, el jefe del bloque PRO, Mario Negri, recalcó que como bloques, actuarán en conjunto y acompañarán todas las medidas. "Cualquier otra situación puede llevar a un camino de gravedad institucional que obviamente le haría muy mal al país", sostuvo.

Cristian Ritondo, titular del bloque PRO en Diputados, también le habló directo a los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores.

"Llamar a la reflexión a Sergio Massa y a Fernández de Kirchner para que retomen el camino de la racionalidad y acaten el fallo del Corte. No tiene libre interpretación política, sino de cumplimiento efectivo. Solicitamos que en el día de hoy se notifique al Consejo los nombres designados por la UCR y frente PRO", concluyó.