(Mención a dirigente entrerriano) La oposición, en la primera fila de una marcha con lectura política

La oposición acompañó el tractorazo realizado ayer en Plaza de Mayo, en apoyo al reclamo de los ruralistas por la presión impositiva, la intervención del Gobierno en el mercado de granos y por el impuesto a la renta inesperada. Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Diego Santilli asistieron en primera fila a la movilización del 23A y mostraron su apoyo al sector.

“Cuando el campo crece, crece la Argentina”, señaló Larreta.

El jefe de Gobierno porteño llegó cerca del mediodía a avenida del Libertador y Udaondo, en el barrio de Núñez, donde comenzaron a llegar los tractores de distintas zonas y provincias del país para iniciar la caravana hacia Plaza de Mayo. Acompañado por su ex vicejefe de la Ciudad y actual diputado nacional, Diego Santilli, se sacaron fotos, recorrieron y saludaron a los productores rurales.

“El tractorazo es la expresión de una Argentina que quiere reglas claras, invertir, producir y exportar. Hay que liberar al sector productivo para potenciar la producción y la generación de empleo. Hay que sacarles la pata de la espalda y dejarlos laburar”, aseguró Santilli.



Por su parte, Larreta dijo que “el campo tiene una fuerza y una energía impresionante. Contra todo, va, produce, invierte y da trabajo. Lo único que tiene que hacer un gobierno es dejarlo ser”.



También los acompañó Manuel Passaglia, intendente de San Nicolás de los Arroyos, quien indicó que “en el interior productivo estamos convencidos de que cuando al campo le va bien, a todos los argentinos les va mejor. Venimos de tres años de secas en toda la zona de Ramallo y San Nicolás, por eso nos sorprende cuando escuchamos al Gobierno hablar de ganancias inesperadas”.



En sintonía, también estuvo presente la presidenta del PRO Patricia Bullrich, quien se mostró en contra del impuesto a la “renta inesperada”. “Es un fracaso esperado, porque hay que votarlo y nosotros nos vamos a oponer, así que no sé de dónde el oficialismo va a sacar los votos”, anticipó.



A su vez, Jorge Macri dijo: “El tractorazo es una marcha de política productiva y se manifiesta gente de todos los sectores”.



El presidente de la Sociedad Rural y ex ministro de Agroindustria de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere, también estuvo presente y manifestó: “No alcanza con el diálogo, el campo se cansó” y calificó la protesta como una “rebelión de los mansos”.



En cuanto a los radicales, el diputado formoseño Ricardo Buryiale expresó que “esta renta inesperada no es cierto que no vaya a perjudicar a la producción, el mayor impuesto de esta renta inesperada se va a trasladar hacia un descuento en los precios al productor y a los que no puedan trasladarse al productor, se va a trasladar a los precios del consumidor por lo tanto, va a generar más inflación. Con esta nueva imposición nadie gana nada, excepto el Estado que sí fue el único que tuvo una renta inesperada de más de cuatro mil millones de dólares”.



Otro correligionario radical que se refirió a la marcha del campo fue el jefe de bloque en diputados de la UCR, Mario Negri, quien escribió en su cuenta de Twitter: “El radicalismo de Córdoba apoya los justos reclamos del campo y a los productores que se movilizan desde todos los rincones del país”.



Por parte de los liberales, el diputado José Luis Espert empezó desde temprano con un asado con jóvenes de la UCeDé y marchó con el cántico: “con el campo con el campo, con el campo solución, bajando las retenciones para un país mejor”.



Ricardo López Murphy fue otro que se refirió a la marcha. “Somos millones de argentinos los que estamos hartos y gritamos ‘basta.’ El campo por su garra y esfuerzo es un gran ejemplo para todos”, tuiteó el bulldog.



En la previa a la movilización, sectores agropecuarios de Campo+Ciudad expresaron en un comunicado de prensa: “Queremos nuestro país de vuelta, nos lo van a devolver por las buenas o por las malas”.