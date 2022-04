Luis Miguel Etchevehere: "Un aumento de impuestos al campo va en contra de la producción y desarrollo de la actividad"

El estado actual del campo, la rentabilidad y el impuesto a las ganancias fueron algunos de los temas que se tocaron durante la entrevista entre el productor Luis Miguel Etchevehere, ex ministro de Agroindustria durante el gobierno de Mauricio Macri, y el periodista Jorge Fontevecchia.

La charla tuvo lugar en el programa Modo Fontevecchia para Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué pasa en el campo hoy, en comparación con lo que sucedía en el momento en que vos eras ministro, y Macri, presidente? ¿El campo hoy está mejor o peor que cuando vos eras funcionario?



-Es un tema complejo. El productor está viviendo una situación de gran angustia, por la gran presión impositiva, de la mano de la limitación para poder colocar los productos. Hoy el Gobierno puso diferentes trabas como topes para la exportación de trigo y maíz, la diferencia de tipo de cambio, las retenciones, inventaron un fideicomiso para la harina y uno para el aceite. Todo esto produjo bajas en lo poco que recibe el productor después de los impuestos, trabas para acceso a los mercados. Un aumento de impuestos al campo va en contra de la producción y desarrollo de la actividad.



Tiene la presión actual y aparentemente futura de impuestos, como el de la renta inesperada, que ya está previsto en la legislación argentina con el impuesto a las ganancias. Tiene la doble presión de que, no hay gasoil para producir, y el Gobierno sigue subiendo impuestos mientras no hay manera de sembrar lo que teóricamente vamos a cosechar el año que viene. No hay repuestos, no hay insumos para hacer funcionar las máquinas.



La inversión que tuvieron que hacer los agricultores argentinos en año pasado para sembrar 39 millones de hectáreas, fue de 11.500 millones de dólares y, debido a la suba de los fertilizantes y otros insumos, la inversión va a tener que ser de 17 mil millones de dólares y nadie sabe de dónde va a salir esa plata, con tasas que vuelan, sin créditos.



El productor dijo basta, en los medios le echan la culpa de todos los males de la Argentina. Arriesgan, invierten, son inversores absolutamente capitalistas porque apuestan produciendo y encima le cierran las exportaciones o no tienen gasoil para sembrar.



¿La rentabilidad es menor hoy o es mayor? ¿Hay riesgo de que sea menor en el futuro?



-Es negativo, hoy en general, a medida que te alejas del puerto lo es más. Las bolsas pronosticaron que va a haber menor área sembrada, porque cuanto más sube la presión impositiva o los costos, más se achica el área sembrada para el lado del puerto.



La gente mira el mercado futuro, dice que el año que viene ya se sabe que va a estar mucho más bajo el precio del trigo, la soja y el maíz. Entonces el productor ve que va a estar a 200 y que el costo es de 240, entonces no siembra.



Hoy la rentabilidad es buena, pero el año próximo ya se proyecta que va a bajar el precio del trigo y que, por lo tanto, la rentabilidad que hoy es buena va a ser mala el año próximo. ¿Es así?



-Sí pero es hipotética, por los tiempos biológicos de las siembras y las cosechas. El precio de los granos hoy es el de los que se cosecharon hace un año y que ya a fin del año pasado se habían vendido en un 80 o 90%. El precio no lo capitalizó el productor, es una fantasía.



¿El impuesto a las ganancias inesperadas va al productor?



-Lo va a trasladar prolijamente al productor centavo por centavo y, si puede, más. El que paga la cuenta es el productor, no los exportadores. Están descontando en cascada y el que termina pagando con el precio descontado es el productor. Por eso hablo de la angustia.

Si vos no estás en la punta de la tecnología te fundís. El suelo es genial, el clima está bastante loco pero nuestro gran tesoro son los productores, es gente que con todo en contra todavía compite con los mejores agricultores subsidiados del planeta.



Los productores son el último eslabón y queda una cantidad de renta extraordinaria en siete exportadoras, ¿o no? Es el último eslabón el que siempre tiene que cargar con todos los aspectos negativos.



El consumidor va a terminar pagando, porque el exportador (al costo) lo pasa al productor, pero la diferencia que obtiene en el comercio con otros países es una comisión.

Ellos cobran un porcentaje fijo de transacción que se mantiene inalterable.

-Sí y también le puede ir mal. El clima y los mercados son cosas que no se pueden manejar. Las bolsas y los mercados futuros tratan de minimizar el riesgo.