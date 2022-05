(Sucedió en Entre Ríos) Nene de dos años murió tras llegar a un hospital con quemaduras, sarna y golpes: detuvieron a la mamá y al padrastro

“La versión que da la madre no se condice con lo que se ve en el cuerpo, no dio una explicación racional del estado del menor”, declaró el fiscal a cargo del caso.

Una mujer llegó con su hijo de dos años y once meses en brazos y envuelto en una frazada a la guardia del Hospital Centenario en la ciudad de Gualeguaychú, donde los médicos no lograron reanimar al menor, quien presentaba en el cuerpo signos evidentes de violencia que alertaron a los profesionales. La Justicia tomó intervención en el caso que daría cuenta de una historia de maltrato infantil y pidió la detención de la mujer y su pareja.

“La versión que da la mamá no se condice con lo que se ve en el cuerpo, no dio una explicación racional del estado del menor”, indicó el fiscal a cargo de la investigación, Mauricio Guerrero, según consignó el medio local El Día. La mujer se mostraba tranquila pero no fue capaz de explicar de manera coherente lo que le había ocurrido a su bebé.

En ese contexto, tanto la mamá del menor como su pareja, padrastro de la víctima, quedaron detenidos.

“La hipótesis principal del caso es una muerte violenta agravada por el vínculo, sin descartar la posibilidad de imputar alevosía”, precisó Guerrero, quien dio intervención a la Defensoría y al Ministerio Pupilar, como así también al Copnaf (Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia de Entre Ríos) por la gravedad del caso.

Poco después, el Juzgado de Garantías, a cargo del juez Ignacio Telenta, autorizó el allanamiento a la vivienda ubicada en el barrio La Cuchilla como así también la correspondiente muestra de sangre y orina para detectar la posible presencia de estupefacientes en ambos detenidos, ya que por declaraciones de vecinos “ambos adultos estaban inmersos en una situación de consumo problemático”.

“Se encontraba frío, pálido, sin presentar signos vitales, con un cefalohematoma frontal biparietal bitemporal, presentando signos de sangrado en oído derecho y nariz, un hematoma bipalpebral (en ambos párpados) bilateral, un hematoma en tórax izquierdo de aproximadamente cuatro centímetros, también dos hematomas en región anterior miembro inferior izquierdo y pequeñas lesiones ulceradas generalizadas a predominio de sus cuatro miembros”, reveló una fuente cercana a la causa, según difundió R2820 Radio.

El nene había sido internado anteriormente por infecciones originadas por la presencia de sarna en su organismo, quemaduras por agua caliente y una derivación a servicio social por alto riesgo social debido al mal estado de higiene y la carencia de vestimenta y calzado.

Además de las lesiones que arrojó la autopsia, la historia clínica del menor sumó mayor horror en torno a su muerte.