(Mención a Frigerio) Macri volvió a dar una imagen de centralidad y pidió evitar errores

Mauricio Macri volvió a dar una muestra de la centralidad política que busca volver a tener en el armado opositor. Manteniendo el misterio sobre si será candidato a presidente, ayer fue el anfitrión de un asado junto a Mario Vargas Llosa en donde seleccionó especialmente a los dirigentes de Juntos por el Cambio que quería invitar.

Y allí volvió a insistir en la unidad de la alianza, pero con la necesidad de evitar seguir cometiendo errores.



El asado con el que junto a Juliana Awada agasajaron a una decena de invitados transcurrió en un clima que los invitados calificaron como ameno y entretenido. Durante unas tres horas de reunión, las conversaciones oscilaron entre la coyuntura argentina y el contexto regional.



“Vargas Llosa está muy lúcido y muy bien informado sobre todo lo que pasa en la región”, describió uno de los comensales.

Las situaciones de Brasil y Chile, por ejemplo, fueron parte de la tertulia. A la mesa se sentaron Álvaro Vargas Llosa (hijo del Premio Nobel) y su mujer, la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, los peronistas Miguel Pichetto y Joaquín de la Torre, el radical Alfredo Cornejo, el senador Ignacio Torres, Fernando de Andreis y el titular de la Fundación Libertad, Gerardo Bongiovanni.

Justamente, mañana la mayoría de los presentes se volverán a encontrar en la Cena Anual de esa fundación, donde Macri y Vargas Llosa protagonizarán los discursos centrales.

También estaban invitados Rogelio Frigerio y el gobernador de Corrientes, el radical Gustavo Valdés, pero ambos tuvieron que cancelar por problemas de agenda.



Esa lista de invitados comenzó a ser analizada minuciosamente en el mundo de Juntos por el Cambio. No convocó ni a Patricia Bullrich ni a Horacio Rodríguez Larreta, quienes miran cada vez con más atención cada uno de sus pasos políticos.

Del PRO los citados eran Frigerio y Torres, candidatos a pelear por la gobernación en Entre Ríos y Chubut, respectivamente.

Las señales también apuntaban a la UCR. No estaba su presidente, Gerardo Morales. “Busca mostrar que no es uno más, que sobrevuela la interna”, aseguran en el PRO. “Mostró jerarquía, no habló de internas, ni le dio un guiño a nadie”, analizaron tras la reunión.



Uno de los presentes aseguró que “resaltó la necesidad de mantener la unidad” de JxC, pero aclaró que deben “cometer la menor cantidad de errores posibles”. En ese punto volvió a machacar con la última reunión de la mesa nacional, donde salió el comunicado que menciona a Javier Milei y que generó revuelo interno.



En la mesa de Los Abrojos, con mucha afinidad ideológica, hubo coincidencias en que JxC tiene altas chances de volver a la presidencia en 2023 y se relativizó el peso electoral que pueda tener Milei.

Sin embargo, dejaron en claro que dependerá de cómo se termine configurando la fórmula presidencial. Fórmula con la que Macri coquetea cada vez más fuerte.