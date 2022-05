De triunfar con "Ráfaga" a intendente "pro Milei" en Entre Ríos: la increíble historia de Mauricio Davico

En los últimos años, la cantidad de figuras del espectáculo o el entretenimiento que pegaron el salto a la política, aumentó exponencialmente. Sin embargo, la historia de Mauricio Davico es un tanto distinta. Luego de ser percusionista en el grupo Ráfaga, volvió a su pueblo casi en el anonimato. Hoy, resulta ser un popular intendente que baja impuestos, que elogia a Javier Milei y que no descarta nada para 2023.

“Me fui de Entre Ríos cuando terminé la secundaria a estudiar Derecho a Buenos Aires. Vivía con Martín y Valeria, mis hermanos, en un departamento ubicado sobre la Avenida Independencia. Pero apenas cursé unas materias del CBC. Ahí conocí a los chicos de Ráfaga y me uní a ellos”, recordó en cuanto a su arribo al grupo.

Al comienzo, el grupo estaba formado por ocho integrantes y, antes de que pudiese hacer una pausa, “comencé a ser parte de las giras nacionales como amigo”.

En adición, resaltó la figura de Ariel Puchetta como líder del grupo. “El grupo sobrevivió a todo porque los chicos son muy sanos. Nunca hubo adicciones ni excesos. Con Ariel jugábamos a la PlayStation, al truco. Él sigue siendo así”.

Durante su etapa como músico, aprovechaba sus constantes viajes para preguntarle a la gente cómo vivía, cuánto ganaban e incluso sus tasas impositivas. Con tantos años de escuchas y de problemas en la cabeza, se planteó solucionarlos.

Derrota por 16 promesa de triunfo

Su carrera política comenzó en el 2011, pero cayó derrotado por solo 16. Lejos de bajar los brazos, fijó la mirada para el 2015. “Esa noche le dije a mi pareja que en 2015 iba a ganar. Estaba seguro”, recordó.

Sabiendo que no iba a ser fácil, fundó un partido político desde cero, Nueva Generación, con el que obtuvo la intendencia de Pueblo General Belgrano. Ubicado en la provincia de Entre Ríos, está dentro de la ciudad de Gualeguaychú.

¿Sus primeras medidas como intendente?

Achicar el gasto y bajar impuestos Ni bien puso un pie en su nueva oficina, Davico empezó a trabajar para cumplir sus dos principales objetivos en la gestión: bajar impuestos y achicar el gasto del municipio.

“Me propuse bajar algunas tasas. Por ejemplo, el derecho a edificación. La gente compraba un terreno y después tenía que pagar para construir. Lo eliminamos. En 2021 eximimos a los complejos turísticos del pago de la tasa comercial. Y a los que adeudaban las de 2020 se las refinanciamos en cuotas sin interés”, explicó en diálogo con TN, sobre el primer punto.

En adición, las boletas de luz fueron un claro ejemplo de dichas reducciones. Del 18% con el que se encontró cuando asumió, redujo la tasa al 8%. Por su parte, dispuso un 15% para las industrias y un 10% para comercios e instituciones.

“Tenemos 218 millones de pesos de presupuesto por año. También contamos con financiación del gobierno de Entre Ríos y de Nación, pero de nuestro presupuesto pagamos los sueldos y hacemos las obras”, agregó.

En cuanto a la reducción del gasto, Davico aseguró que “no eché a nadie, lo que hice fue no renovar los contratos de aquellos que no estaban en planta permanente. El intendente anterior tenía 120 personas en total trabajando en la municipalidad. Yo podría haber seguido con esa gente, pero cuando asumí solo continuaron todos los empleados fijos. Sumando nuestros contratados e incluyéndome a mí, y nuestros concejales y funcionarios somos 66”.

Reelección y segundo mandato

En el 2019 fue reelecto y se lo atribuyó también a las diversas obras que realizó. Por ejemplo, cuando llegó no existían calles asfaltadas y hoy “son más de 40”. Además, se ejecutaron más de 150 cordones cuneta, alumbrados con luces LED y miles de metros de red cloacal.

“Trajimos el gas natural al pueblo, que lo más cercano que estaba era en el corsódromo de Entre Ríos. Hicimos una obra muy grande para traer el gas y acá lo distribuimos en 22 kilómetros dentro del pueblo. Hoy un 60% de nuestra población tiene gas natural”, sumó.

¿Horacio Rodríguez Larreta o Javier Milei?

En cuanto a esta disyuntiva presidencial, Davico ve a ambos con buenos ojos. “Conozco a Horacio Rodríguez Larreta y me parece muy formado, un matemático para laburar. También me gustan las ideas que tiene Javier Milei. Si mañana hay un balotaje entre ellos no podría decirte por quién apostaría. A Rodríguez Larreta no se lo escuchó en modo presidencial. Y con Milei coincido en que hay que achicar el Estado”, agregó.

Si bien no dio mucha información, prácticamente no descartó nada. "Mirá, yo nací en Gualeguaychú, así que jurídicamente puedo ser candidato a intendente. Y mentiría si digo que no me interesa. Pero lo definiré en el futuro", reveló.