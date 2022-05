Rogelio Frigerio alertó sobre una nueva grieta y apuntó contra el Gobierno: “Miran otra película”

El exministro del Interior y actual legislador Rogelio Frigerio participó esta noche de Mesa chica, por LN+, y analizó la coyuntura política en un contexto de gran tensión, en medio de un oficialismo dividido que debe afrontar serios problemas económicos.

“Veo la economía argentina con una gran preocupación. Todos los indicadores económicos van par atrás y el Gobierno mira otra película. Está completamente enfrascado en una lucha de poder y se saca de encima el lazo de la responsabilidad de lo que está ocurriendo en la Argentina”, expresó Frigerio.

El diputado nacional por Entre Ríos cuestionó los recientes dichos del presidente Alberto Fernández, quien confirmó que irá por la reelección. “¿Para hacer qué? No tiene idea para dónde tiene que ir la Argentina. ¿Qué haría distinto de lo que está haciendo en este momento?”, planteó.

Y continuó: “Me parece que claramente todo lo que está ocurriendo va a contramano de las preocupaciones de la gente, que está generando una nueva grieta tremenda que es entre la ciudadanía y la política. Porque la ciudadanía ve con mucha angustia cómo la dirigencia política ve una película distinta, que están enfrascados en una lucha de protagonismo y de poder”.

En esta línea, se refirió a la responsabilidad de la oposición y consideró que Juntos por el Cambio debe pensar un plan concreto. “¿Qué es lo que vamos a hacer si la gente nos da de nuevo la responsabilidad a nosotros de guiar el destino del país? En eso tenemos que estar concentrados. En realmente tener un plan de transformación para el país”, enfatizó.

Puntualmente, se refirió a la problemática del salario y habló de un “deterioro sistemático”. Sobre esto, ejemplificó: “Un salario promedio de un empleado público en Entre Ríos no supera los 40 mil pesos, es decir, los empleados públicos en muchos lugares de la Argentina son pobres. Los planes sociales, en muchos casos, no te alcanzan para salir de la indigencia”.

Entonces, volvió a apuntar contra el oficialismo. “Tenemos un Gobierno al que lo único que le genera entusiasmo es la distribución de la pobreza. En ningún momento está viendo como crear riqueza e impulsarla”.

Y planteó: “Hoy la mayor parte de los argentinos no puede afrontar ningún gasto inesperado. Viven con lo justo. Si se les rompe un par de zapatillas no las pueden cambiar. No pueden afrontar ningún gasto inesperado. La mayor parte de la Argentina vive esta realidad que el Gobierno parece no entender”.

Frigerio llamó a generar consensos básicos entre los dirigentes, a través de acuerdos elementales. “Tuvimos un primer paso que fue la de la boleta única. ¿Por qué no pensar que nos podemos poner de acuerdo en bajar los impuestos o en mejorar la calidad de la educación o en tener una lucha contra el narcotráfico?”, dijo. Y concluyó: “Lo podemos hacer, pero tenemos que concentrarnos en cuestiones concretas que le puedan mejorar la vida a la gente. No en la agenda de la política que está cada vez más alejada de la realidad del ciudadano y la ciudadana”.

El problema de la inflación

“El mundo ya no discute eso, ya sabe qué tiene que hacer para que no haya inflación. El tema es si lo queremos entender”, planteó el exministro.

Y cerró: “La responsabilidad es del Estado que tiene que dejar de gastar más de lo que ingresa en sus arcas y tiene que tener una política monetaria consistente. La dolarización no resuelve el problema. No podemos acudir más a los atajos, tenemos que entender cuál es la raíz de nuestro problema y dejar de repetir siempre los mismos errores”.