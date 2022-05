Marcha atrás en Entre Ríos: los docentes de secundaria podrán calificar a sus alumnos con menos de 4

Marcha atrás. O para decirlo en términos educativos: aplazado. El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, anunció este jueves que dio de baja la medida que prohibía a los docentes colocar una nota menor a 4 en el primer trimestre en escuelas secundarias que podían generar un "impacto negativo en el proceso de aprendizaje".

“Como docente al frente del aula no comparto en absoluto la medida. Nadie me la hizo conocer antes de publicarla. La calidad de excelencia no se logra de esta forma”, declaró el mandatario provincial.



Al respecto, el gobernador entrerriano se mostró en contra: "Le he dado expresas instrucciones al presidente del CGE para que anule esta medida y remueva a los funcionarios responsables de haberla implementado”, señaló Bordet.



A principios de mayo, el CGE (Consejo de Educación) de Entre Ríos modificó el sistema de evaluación, calificación, acreditación y promoción, para "garantizar los derechos" de estudiantes a ser evaluados desde una "mirada integral, flexibilizada y con centralidad en la enseñanza".



En esa norma, mantenían la aprobación entre 6 y 10 y la "no aprobación" entre 1 y 5, pero la calificación del primer trimestre era entre 4 y 10, debido al "impacto subjetivo" que tienen las notas 1, 2 y 3.



Esas calificaciones, según el CGE, "obturan la trayectoria a realizar durante el año desde el inicio del proceso de aprendizaje".



Los alumnos recibirían en cambio un informe descriptivo con los "saberes y capacidades pendientes de acreditación, fortalezas y debilidades", para tomar decisiones y así disminuir o superar esas dificultades.



Incluso, la normativa instaba a que los y las estudiantes "aprendan a hacer sus registraciones" sobre la acreditación de saberes.



“Entendemos que hay que ir hacia una calidad de excelencia que no se logra con este tipo de medidas”, enfatizó el gobernador entrerriano, quien agregó que “cuando hay alumnos que tienen problemas con las calificaciones, hay que tener un abordaje integral, no una medida que simplemente signifique un paliativo”.



Formosa, otra provincia que anunció cambios



Durante la semana pasada, una medida del Gobierno de Formosa que permite que puedan pasar de año estudiantes secundarios que deben hasta 19 materias generó polémica.

Se trata de la resolución 1953/22 del Ministerio de Cultura y Educación que establece la "Promoción Asistida" para los alumnos de esa provincia.



La norma, dictada el 2 de mayo, avala la inscripción de los estudiantes para que cursen el ciclo lectivo actual aunque adeuden todas las materias que tenían aprobar en el 2020.



La decisión fue rechazada por el gremio de los docentes. "Desde el Ministerio de Educación se pretende salvar situaciones de aprendizajes no obtenidos por los estudiantes en la pandemia, solo con sucesivas instancias de evaluación, sin dar respuestas a la enseñanza debida", comunicó el gremio.