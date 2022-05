El jurado suspendió la definición del jury contra la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche

El Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos suspendió hoy la definición del jury contra la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, cuando había empezado ya la votación para resolver si la destituyen.

Es probable, de todos modos, que a fines de esta semana o durante la semana próxima el proceso se reinicie y se defina el futuro de la fiscal, que es la procuradora adjunta de la provincia y fue impulsora de distintas causas de corrupción; entre ellas, la que terminó con la condena del exgobernador Sergio Urribarri.

El procurador Jorge Amílcar García, superior de Goyeneche, presentó esta mañana un escrito pidiendo que no se dicte un veredicto en el jury hasta que no esté resuelto el amparo presentado por ella, que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia está tramitando a toda velocidad (el sábado a la noche resolvió todas las excusaciones y recusaciones y dejó definido qué jueces intervendrán).

Los siete jurados que integran el jury se reunieron esta mañana, a las 11. Analizaron las presentaciones de García y de una camarista entrerriana que el sábado, en la misma línea que lo que dijo hoy el procurador, sostuvo que con el fallo de la Corte Suprema de la semana pasada recobró vigencia un viejo fallo que le había dado la razón a Goyeneche y había sostenido que estuvo mal nombrado su acusador.

No resolvieron, como pretendía la Procuración, que el jury no puede seguir, pero “sacaron de despacho” la causa. Es decir, frenaron por el momento la emisión de los votos de los jurados .

Cuando el Superior Tribunal resuelva el amparo de Goyeneche -la Corte le ordenó que lo haga- el camino estará despejado. Si lo define a favor de ella, el jury se caerá; si lo hace en contra, el jurado estará en condiciones de decidir si la destituye.



Fuentes de la corte entrerriana dijeron que el plan es tener resuelto el amparo a fines de esta semana.



En diálogo con LA NACION, Goyeneche cuestionó la marcha del jury. “Lo que se está dirimiendo en este momento es si un tribunal administrativo (no judicial), en el que incluso hay dos integrantes que no son abogados [por el Jurado de Enjuiciamiento], puede decidir pasar por alto tres leyes y la constitución provincial”, dijo.



Ella sostiene que no hay dudas de que el juicio en su contra es ilegal y que, al final del camino, le darán la razón. Sospecha que no va a ser en el jury, sino en instancias posteriores. Su argumento central es que pusieron como acusador en su proceso a alguien que no es fiscal, en violación de las normas.

Según la mayoría del Jurado, no podían poner a un fiscal porque todos dependen de ella y de Jorge Amílcar García, que también fue denunciado. Para Goyeneche y García, esta decisión fue ilegal.

“La duda -afirmó ella- es si esa ilegalidad lo hiere de muerte [al jury] antes o después de la destitución. No es la única ilegalidad que hemos denunciado, por lo que el destino de este sinsentido está muy claro, va a terminar anulado”.

Antes de fin de mes, el proceso contra Goyeneche tiene que estar terminado; de lo contrario, ella debe ser repuesta en su cargo.