Gustavo Bordet respondió a las duras acusaciones de la fiscal destituida en Entre Ríos y apuntó a dirigentes de Juntos por el Cambio

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, negó las acusaciones por parte de Cecilia Goyeneche, la fiscal destituida en la provincia que llevó adelante la acusación contra Sergio Urribarri en una causa por corrupción.

"No tengo injerencia en los jueces del Tribunal Superior de Justicia, jamás hemos intervenido en un proceso judicial", afirmó en diálogo con Radio Con Vos, donde además dijo que no tiene "ni interés ni animosidad" contra la fiscal destituida.

En las últimas horas, Goyeneche acusó al gobernador Bordet de haber estado "trabajando" para su destitución, luego de que el jurado de Enjuiciamiento resolviera destituirla de su cargo por no haberse apartado de una investigación sobre "contratos truchos en la legislatura".

"Sin duda Bordet fue cómplice de esto. Ha estado trabajando para esto, ha estado trabajando para que voten en este sentido, en particular el senador [provincial del PJ Armando] Gay y el abogado [Gonzalo] García Garro que trabaja en el senado", afirmó la fiscal en declaraciones radiales.

El mandatario provincial se defendió de las acusaciones este miércoles y sostuvo que el poder político del jury de enjuiciamiento, integrado por un diputado y un senador, actuó libremente.

"No intervine porque no quería entorpecer el funcionamiento de una institución como es el órgano de enjuiciamiento del jury. Nosotros no denunciamos a la fiscal, lo hicieron los abogados con militancia de la UCR, pertenecen a Cambiemos, que son los mismos que denunciaron a Urribarri. Jamás interferimos", remarcó.



Pese a la acusación de Bordet a la oposición, desde JxC emitieron un comunicado expresando su preocupación por la destitución de la fiscal Goyeneche.



"Esta maniobra no es otra cosa que un mensaje, casi una amenaza, a todos aquellos integrantes de la Justicia que 'pretendan' un poder independiente y atenta contra los conceptos más básicos de la división de poderes y la democracia", precisaron en un comunicado desde el interbloque del Senado Nacional.



El jury determinó que Goyeneche se debería haber excusado de la llamada causa por los aportes truchos por 50 millones de dólares de la legislatura entrerriana porque uno de los imputados, el contador Opromolla, “mantenían trato profesional relacionado con su quehacer en los fideicomisos” con el esposo de la fiscal.



Durante el proceso, hubo cinco votos para destituir a Goyeneche, quien impulsó la causa para que lo condenen al exgobernador Sergio Urribarri, mientras que solo dos integrantes del Jury votaron para que continúe en su cargo.



Ahora, la fiscal apelará en los próximos días la polémica destitución que decidió un jury al Superior Tribunal de Justicia de esa provincia y luego a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.



A pesar de las acusaciones de interferencia de parte del Poder Ejecutivo provincial en el proceso, por parte de la fiscal, el gobernador Bordet evitó hacer consideraciones sobre el jury e insistió en que todos los que actuaron lo hicieron con independencia.