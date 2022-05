Entre Ríos: la fiscal Cecilia Goyeneche apela su destitución ante la justicia provincial y la Corte

Para la ex fiscal anticorrupción de Entre Ríos Cecilia Goyeneche comenzó el segundo round de su pelea por la independencia de la Justicia de su provincia de la política y la lucha contra la corrupción.

Anoche, tras dar una charla en la universidad de Santa Fe, donde recogió nuevos apoyos, decidió que apelará en los próximos días la polémica destitución que decidió un jury al Superior Tribunal de Justicia de esa provincia y luego a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Mientras algunos de los argumentos del jury que se conocieron este martes le dan más fuerza a sus apelaciones y otros les parecieron "espantosos". La defensa, dijo Goyeneche a Clarín, prepara un llamado recurso extraordinario de inconstitucionalidad ante el jury, que lo puede conceder o sino ella debería ir en queja al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

Tiene ocho días para presentarlo. Por otra parte, elevará un recurso extraordinario para ir a la Corte Suprema por el amparo que le concedió el máximo tribunal hace dos semanas y su criterio fue mal resuelto por la justicia provincial.

Agobiada por la destitución, Goyeneche que fue quien impulsó el juicio que terminó con la condena a 8 años de prisión por corrupción contra el ex gobernador y embajador en Israel Sergio Urribarri definía ayer los detalles de su estrategia que incluso puede incluir una demanda ante tribunales internacionales.

Mientras el gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet negó ayer haber presionado a los legisladores que integraron el jury, la oposición nacional y ongs como Será Justicia repudiaron la decisión del jury entrerriano. Goyeneche dijo que fue "cómplice" de la maniobra para echarla.

El jury, que la destituyó por 5 votos contra 2, se basó en el voto del vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Juan Smaldone, quien fue propuesto en su cargo por Urribarri. En un fallo de 300 páginas.

Smaldone sostuvo que Goyeneche se debería haber excusado de la llamada causa por los aportes truchos por 50 millones de dólares de la legislatura entrerriana porque uno de los imputados, el contador Opromolla, “mantenían trato profesional relacionado con su quehacer en los fideicomisos” con el esposo de la fiscal.

Goyeneche al principio de esa causa no se excusó pero más tarde se retiró del expediente. “He ahí el punto a partir del cual perdió el atributo de objetividad porque de manera deliberada decidió que no debía excusarse patentizando -ello- un claro acto arbitrario prohibido por la Constitución Provincial (cfr. art. 65, parte pertinente)”, agregó Smaldone.

“Ubicada en la cima del Ministerio Público Fiscal, desde donde enarbola la acción pública penal, está obligada a satisfacer o responder a mayores exigencias que, de ordinario, sucede con los dependientes jerárquicos de inferior rango de responsabilidad”, dijo el vocal, que votó primero por la destitución.

Por su parte, la representante del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Verónica Mulone, votó contra la destitución y sostuvo Smaldone debería haberse excusado de integrar el jury por una serie de razones.

Mulone señaló que la conformación del Jurado de Enjuiciamiento no respeta la integración que previó la Constitución de Entre Ríos reformada en 2008.

Además, observó que los jurados que representan al STJ tienen “cercanía” con la causa contratos truchos en la Legislatura y también con el voto “que revocó la sentencia que hizo lugar al amparo interpuesto por Goyeneche y declaró la ilegalidad de la decisión de este Órgano de separar a todo el Ministerio Público Fiscal”, informó la revista Análisis.

Además, entendió que Smaldone debió excusarse de intervenir como miembro del Jurado de Enjuiciamiento porque como vocal del STJ había rechazado el amparo de Goyeneche que cuestionó el apartamiento del Ministerio Público Fiscal del jury.

“Ello reafirma la posición que dejé sentada en mi voto en disidencia, por el que consideré debía hacerse lugar a la recusación del Jurado ponente que cuestionaba su imparcialidad”, agregó Mulone, quien con su voto le dio argumentos a Goyeneche para su apelación.

Además, cuestionó el apartamiento de un miembro de la fiscalía en el jury porque “no tiene competencia para disponer su apartamiento, salvo que fuera recusado o se excusara, para lo cual la ley también establece el mecanismo”.

Sobre la acusación contra Goyeneche, Mulone aseguró: “no existe controversia en cuál era la situación de derechos sobre inmuebles comunes y el vínculo de amistad entre el imputado Pedro Opromolla y Sebastián Orlando Bertozzi, esposo de la acusada”.

“Son cuestiones registrales que estaban claras antes del dictado del auto de formación de causa; y vínculos personales cuyo alcance fueron señalados en la denuncia y delimitados en las piezas de descargo", explicó en su voto.

"Queda claro entonces, que sobre esas cuestiones no hay nada que esclarecer”, destacó. Por lo tanto, “no está controvertida la relación de derechos sobre determinados inmuebles ni la relación personal. Tampoco hay que analizar, por lo evidente, que tales relaciones no implican en sí mismas la infracción a ninguna ley ni una conducta indecorosa de Goyeneche, o incompatible con las funciones a su cargo”, agregó.

En el juicio, quedó demostrado a través del testimonio de los Fiscales Yedro y Aramberry, que “no tuvieron ninguna directiva tendiente a soslayar algunos hechos, a limitar algún curso de la investigación, a no llevar adelante alguna medida” de parte de Goyeneche.

Después votó por la destitución la vocal del Superior Tribunal de Justicia Gisela Schumacher, propuesta para ese cargo por el gobernador Gustavo Bordet. Schumacher adhirió “a los fundamentos y la solución que propicia el señor Jurado Smaldone, y propicio y postulo que la decisión de este Jurado sea que Cecilia Goyeneche sea destituida de su cargo de Fiscal Adjunta del Ministerio Público Fiscal”.

Luego votó el vocal del jury y también miembro del Superior Tribunal de Justicia, Daniel Carubia, quien compartió postura con los votos de Smaldone y Schumacher. Negó tener vínculos con Urribarri.

“Desconozco que existan tales imaginarios vínculos; mas, en mi caso particular, puedo afirmar que no tengo ningún tipo de relación con persona alguna involucrada en causas de corrupción administrativa, más allá de la circunstancial y protocolar relación que pude haber mantenido con diversos funcionarios en cumplimiento de los deberes que nos impone el ejercicio de la función que a cada uno le ha tocado desempeñar”, añadió Carubia.

“¿Será la confirmación del conocido dicho popular: “piensa el ladrón que son todos de su condición?"

Reitero, en mi caso particular, no tengo ni he tenido relación alguna con ninguna persona investigada por esos delitos ni comparto ni he compartido propiedades, fideicomisos, viajes ni paseos con ninguna de ellas”, agregó el juez. Goyeneche no está acusada de corrupción.

Luego, el senador provincial Armando Luis Gay (Frente Creer aliado del PJ) dijo: “Debiendo expedirme sobre tres cuestiones (pedido de nulidad, el cuestionamiento sobre el apartamiento del Ministerio Público Fiscal y el fondo de la cuestión), debo expresar mi adhesión a los votos de Smaldone, Schumacher y Carubia”.

En tanto, Gonzalo García Garro, quien es director del Senado provincia y en representación del Colegio de la Abogacía, adhirió a los planteos de Smaldone, Schumacher, Carubia y Gay y tras un extenso análisis, también se expresó por la destitución.

Finalmente, el diputado provincial Gustavo Zavallo (Frente Creer) reiteró su postura del 30 de noviembre de 2021 respecto a que la acusación debía estar a cargo del Ministerio Público Fiscal.

Seguidamente, señaló: “En mi opinión, la Dra. Goyeneche debió apartarse de la investigación en la primera oportunidad que tuvo conocimiento de una posible vinculación del Cr. Opromolla en la causa; más no puedo colegir que esta situación –su apartamiento posterior o tardío- haya afectado su objetividad, ya que no existe una prueba contundente e irrefutable que acredite el desvío de la investigación ni ningún tipo de favorecimiento al hoy imputado Opromolla”.

"A más, la Dra. Goyeneche no actuaba sola en este caso, sino que lo hacía de manera conjunta y coordinada con dos Fiscales: Yedro y Aramberry, y ello, sin dudas, dada la complejidad del caso que se prestaban a investigar. La conducta desplegada por Goyeneche fue equivoca y negligente, puede ser digna de un reproche, más no de una destitución”, concluyó, votando en contra de la destitución.