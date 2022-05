Gustavo Bordet se defendió de las críticas de Cecilia Goyeneche, la fiscal anticorrupción de Entre Ríos

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, se defendió de las acusaciones que la fiscal anticorrupción destituida en Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, le dedicó en una entrevista con LA NACION. Después de que la funcionaria judicial lo acusara de tener “influencia desde el primer día” para acelerar su desplazamiento, el mandatario peronista aseveró que en su provincia las instituciones “funcionan bien” y lanzó: “En mi gobierno no he tenido ningún espíritu de revancha, ni de vendetta, no estoy imputado en ninguna causa, así que que se me quiera decir que estoy direccionando un jury es absolutamente falso”.

Goyeneche es la procuradora adjunta (número dos de la Procuración de Entre Ríos) y coordinaba los equipos que investigaban las causas de corrupción. Integró el grupo de fiscales que el mes pasado logró la condena del exgobernador Sergio Urribarri a ocho años de prisión.

“Ellos lo van a tomar como una victoria, pero lo que pasó es el primer paso de la gran derrota del sistema corrupto de Entre Ríos porque quedaron a la vista las complicidades dentro del Poder Judicial y también del sistema político, encabezado por el gobernador Gustavo Bordet“, dijo Goyeneche a LA NACION tras ser destituida.

Señalado por la fiscal, Bordet salió hoy al cruce de las críticas. Son absolutamente falsas las acusaciones de Goyeneche. Yo guarde todo el tiempo silencio durante el procedimiento y no puedo haber tenido ningún tipo de injerencia. Los que denunciaron son abogados que no conozco ni tengo relación con ellos”, dijo el gobernador en una entrevista con Ernesto Tenembaum, en Radio Con Vos.

Y agregó: “Entiendo que pueda tener razonabilidad el planteo que hace la fiscal, pero acá hay cinco integrantes que votaron para destituirla. No hay que mezclar las cosas. ¿Por qué yo impulsaría una política hacia el jury para destituir a una fiscal que no conozco? Es agraviante porque jamás levanté el teléfono para influenciar a nadie”.

El cargo principal en contra de Goyeneche fue no haberse excusado en una causa pese a que tenía relación con uno de los investigados, con quien compartía inversiones en fideicomisos para adquirir dos inmuebles.

Votaron por la destitución de Goyeneche los tres jueces del Superior Tribunal de Entre Ríos que integran el Jurado (Juan Smaldone, Gisela Schumacher y Daniel Carubia), uno de los representantes de los legisladores provinciales (el peronista Armando Gay) y uno de los representantes de los abogados, Gonzalo García Garro.

“Se politizó todo el sistema judicial con los fiscales incluidos. En Entre Ríos las instituciones funcionan y funcionan muy bien. Si una fiscal se equivocó debe responder por eso. Pero no politicemos la Justicia por un fallo que no le gusta”, desafió Bordet.

Y añadió: “Nosotros no somos parte del jury. Goyeneche nos pide que nos expidamos y nosotros no podemos hacerlo. Es una maniobra para involucrarnos a nosotros y al Ejecutivo. La Legislatura no es solo el PJ. También hay radicales y de otros partidos políticos. Es un hecho de gravedad y por eso no intervenimos. No somos indiferentes a estos hechos”.

Este martes, Susana Medina, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (ST), contra el que también había apuntado Goyeneche, afirmó sentirse orgullosa de presidir el Poder Judicial de Entre Ríos y lo calificó de independiente, incorruptible, transparente, eficaz, eficiente, cercano a la gente y con perspectiva de género.