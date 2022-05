(Mención a Entre Ríos) “Esta Argentina no da más”: la Rural hizo un duro diagnóstico sobre el país

La inestabilidad económica del país fue un tema recurrente en la mayoría de las exposiciones que se escucharon hoy en esta ciudad en el marco de la jornada “Protagonistas de una Nueva Entre Ríos”.

Organizada por el distrito 7 de la Sociedad Rural Argentina (SRA), se escucharon a productores, dirigentes de las entidades del campo y funcionarios del área productiva tanto de esta provincia como de la República Oriental del Uruguay.

Entre los disertantes estuvieron el gobernador Gustavo Bordet y el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Oriental del Uruguay, Fernando Mattos, este último de manera virtual. En tanto, dirigentes de la Mesa de Enlace destacaron la necesidad de la unión institucional frente a los problemas económicos que atraviesa el país.

Al respecto, así quedó expresado en el segmento de la jornada “El campo: potencialidades y asignaturas pendientes para el despegue de Entre Ríos y Argentina”, donde confluyeron los dirigentes de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace: Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina), Jorge Chemes (Confederaciones Rurales Argentinas), Carlos Achetoni (Federación Agraria Argentina, conectado de manera virtual) y Elbio Laucirica (vicepresidente de Coninagro). También participaron Juan Diego Etchevehere (Sociedad Rural Argentina en Entre Ríos), José Ignacio Colombatto (Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos), Edgardo Schneider (Fedeco) y Matías Martiarena (Federación Agraria Entre Ríos).

“Esta Argentina, de esta manera, no da más, pero no hay que ser solamente relator de lo que ocurre, sino protagonista. Y no solo debemos ser protagonistas como productores, sino también como ciudadanos”, afirmó el presidente de la SRA.

El diagnóstico de Pino fue más lejos aún: “Todos queremos una Argentina que deje de irse a la banquina y que tenga las cuatro ruedas sobre la ruta, para que las generaciones que nos sigan vean otro país, vean otra cosa”.

Por su parte, el dirigente de CRA definió al campo argentino como “generador de dólares frescos”.

“Pero somos, además, la maquinaria que en el interior del país, no solo de ganadería y agricultura, sino también de las economías regionales mueve la maquinaria de la economía”, afirmó Chemes.

“En una economía de un país tan inestable -agregó-, ocupamos un lugar de sector primario que muchas veces es el último o primer eslabón, como se quiera ver, pero no tenemos muchas defensas para hacer frente a los vaivenes económicos a los que la Argentina nos lleva”.

En tanto, desde Uruguay, el ministro de Agricultura Mattos destacó que en ese país existen políticas de Estado que no varían aunque esté gobernando cualquiera de los tres principales partidos o frentes que han estado en el poder.

Remarcó que, frente a la pandemia, Uruguay no gravó el capital para afrontar las necesidades derivadas de la situación sanitaria y agregó que con el cierre de comercios y de fronteras, con el campo sin dejar de producir, quedó en claro el peso que tiene la actividad agropecuaria en la economía uruguaya.

El funcionario estaba contestando una pregunta del moderador, Mariano Obarrio, y, justo en el momento en que indicaba que Uruguay no tiene retenciones, la comunicación se interrumpió por unos minutos. “Cero retenciones”, dijo antes de que se cortara momentáneamente la comunicación.

Por el lado del gobierno provincial, Bordet destacó “la iniciativa, la inventiva y el emprendimiento que ha tenido el campo en Entre Ríos”.



“Nosotros contribuimos por otro lado con distintos incentivos para poder generar inversiones y crecimiento”, dijo. “Si tomamos todas las líneas de créditos que están disponibles en la provincia Entre Ríos tanto para el sector agropecuario como para el sector industrial, la provincia estaría subsidiando alrededor de 3100 millones de pesos en susidios de tasas me refiero, y esto está disponible y lo podemos llevar adelante”, agregó.

“Bases para el desarrollo de Entre Ríos y Argentina: escenario productivo, social y económico” fue el título bajo el cual disertaron el empresario agropecuario Enrique Cristofani, el dirigente social Héctor “Toty” Flores, la cooperativista Noelia Zapata y el economista Claudio Zuchovicki. En tanto, el cierre de la jornada estuvo a cargo del ensayista Santiago Kovadloff.