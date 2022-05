(Mención a Frigerio) Los radicales le pegan duro a Macri y quieren ir a las PASO con candidato propio

El titular de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Gastón Manes, no se quiso quedar atrás en el raid mediático que en los últimos días llevaron a cabo las principales figuras de Juntos por el Cambio y dio una entrevista y echó más leña al fuego en la interna de a oposición. En esa nota, afirmó que el radicalismo tiene "los mejores candidatos" para las elecciones presidenciales de 2023.

Así, buscó diferenciarse del Pro y adelantó que su espacio se abocará a armar un programa de gobierno "para que cuando el año que viene se definan las políticas de alianzas sea en base a ese acuerdo programático y no por personas, encuestas o marketing".

El hermano del diputado nacional y potencial candidato presidencial Facundo Manes, dijo este lunes, en diálogo con Radio La Red, que el gobierno de Alberto Fernández "está muy deteriorado", por lo que es "obligación" de su espacio "ofrecerle al electorado una oferta basada en las ideas y no en las personas".

En este sentido, afirmó que el radicalismo "va a presentar un candidato en todos los distritos y categorías" dado que, a su entender, "los mejores" aspirantes están en su espacio. Además, le envió un mensaje directo al expresidente que en los últimos días ratificó sus aspiraciones presidenciales: "Que me disculpe el ingeniero (Mauricio) Macri, pero los mejores candidatos están en la UCR. El radicalismo ha demostrado que se ha abierto, incorporó nuevas figuras y es el espacio que mostró más apertura y más cambio".

Si bien hasta el momento en la pelea por la candidatura presidencial de la UCR están anotados Facundo Manes y el gobernador de Jujuy y titular de la UCR, Gerardo Morales, es incierto aún qué sucederá en las candidaturas a provincia de Buenos Aires. Consultado por este tema, Gastón Manes dijo que su espacio "cuenta con 32 intendentes (en ese distrito) y de arranque tiene potencialmente a 32" postulantes.

En línea con las expresiones de Manes, el dirigente radical Federico Storani también salió al cruce de Mauricio Macri y este lunes pidió, en diálogo con la AM750, ampliar la alianza opositora a otros sectores para encontrar “puntos de acuerdo” e ir hacia una alternativa.

Agregó que “Cambiemos nunca fue una coalición de gobierno. Nosotros evaluamos el gobierno de Macri como bastante negativo, no combatió la pobreza y terminó con una inflación que subestimó por completo”. Además expresó que el expresidente está “lejos de ser un referente” para el radicalismo y confirmó que hay voluntad de participar con candidatos de la UCR propios en 2023.

Macri y la interna de Juntos por el Cambio

En las últimas horas, Mauricio Macri volvió a ratificar sus aspiraciones presidenciales y a tres días de la Convención Nacional de la UCR que eligió a Gastón Manes como presidente de ese organismo --donde los participantes acordaron "trabajar para tener un presidente radical"-- volvió a flamear la consigna que viene repitiendo en sus últimas apariciones públicas: los candidatos "se dirimirán en una PASO".

"Todos quieren competir y todos los curas quienes ser Papa" pero "lo importante es saber para qué queremos volver al poder y que haya consistencia, coherencia, mucho diálogo dentro de la coalición, todas cosas que en el vértigo de 2015 no estuvieron", señaló. "Ahora aprendimos que hay una crisis muy dura, con mucha gente que la está pasando muy mal y esto no termina porque estamos en manos de un desgobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que montó este cuento, y nos lleva sin rumbo y sin plan", añadió.



Sobre su rol, el fundador del PRO sostuvo que ayuda a todos los dirigentes políticos, dándoles "aliento, apoyo y consejos".

"Les digo que no es el fin del mundo si no te eligen. Es el fin del mundo si no armamos un equipo con las ideas correctas, que ayude a dar vuelta la historia definitivamente", reflexionó quien endeudó a Argentina con el FMI para financiar la fuga de capitales y quien encabezó una gestión que derivó en una profunda crisis económica que provocó un crecimiento de la pobreza y el desempleo.



Respecto a los nombres que resuenan para encabezar la lista, Macri destacó a Patricia Bullrich por su tarea como ministra de Seguridad, a Horacio Rodríguez Larreta por su conducción y gestión en la Ciudad y a María Eugenia Vidal por su "pequeña revolución en la provincia". También dijo que le tiene "mucha fe al cambio que va a provocar Rogelio Frigerio en Entre Ríos, Nacho Torres en Chubut" y que espera "un buen candidato en Córdoba, Santa Fe, Mendoza, donde veo que habrá una muy buena competencia entre Alfredo (Cornejo) si decide quedarse y Omar De Marchi".



Factor Milei

El adelantamiento del debate sobre las candidaturas a elecciones y el raid mediático que ofrecieron en los últimos días dos de los posibles presidenciables del PRO, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, se debe, entre otras razones, a la irrupción del diputado Javier Milei, que les saca votos por derecha.

Para captar esos votos que podrían irse al libertario, Rodríguez Larreta viene endureciendo su discurso y en el último tiempo habló de una reforma laboral y jubilatoria durante un eventual próximo gobierno. Macri, por su parte, se expresó “muy decidido” a terminar con “el cuentito del ‘Estado presente’” y avanzar a puro neoliberalismo: “No gastar más de lo que ingresa” y “recibir toda la inversión que el país pueda recibir”.



Sobre la figura de Milei, hay mayores diferencias. Mientras Macri, en línea con Patricia Bullrich, valora las "ideas de libertad política y económica" del diputado, Rodríguez Larreta rechaza rotundamente el desembarco del dirigente de La Libertad Avanza.

El radicalismo, en esa discusión, se sitúa cerca de Larreta. Este lunes, Manes dijo que no cree que sea posible confluir con los libertarios de Javier Milei porque ve "difícil" que "alguien que tenga posiciones extremas coincida con las posiciones del radicalismo".



Storani, en el mismo sentido, cuestionó este lunes el planteo de dirigentes como Macri y Patricia Bullrich de sumar al libertario Javier Milei al bloque opositor. “Tenemos diferencias de fondo, para nosotros es imposible una alianza con él, porque niega el calentamiento global, rechaza la agenda de género, los derechos de la mujer, está contra la educación pública y plantea la libre portación de armas de fuego”, sostuvo.