(Mención a Entre Ríos) Sin el apoyo de 4 de las 5 provincias más pobladas, el Gobierno busca licuar el poder de los jueces de la Corte

Con toda la atención centrada en el reencuentro público que este viernes tendrá con Cristina Kirchner -en Casa Rosada confirmaron su presencia en el acto de celebración del centenario de YPF mientras promediaba la reunión-, Alberto Fernández recibió a última hora de la tarde de este jueves a 13 gobernadores para avanzar sobre el proyecto de ampliación de la Corte Suprema que, según oficializaron, buscarán que sea de 25 miembros.

Acompañado por Vilma Ibarra -secretaria Legal y Técnica- y Juan Martín Mena -el viceministro de Justicia que se referencia en la ex Presidenta-, Fernández se encontró con Axel Kicillof, Raúl Jalil, Jorge Capitanich, Mariano Arcioni, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela, Omar Gutiérrez, Arabela Carreras, Alberto Rodríguez Saá, Alicia Kirchner, Gustavo Melella y Osvaldo Jaldo, además de los vicegobernadores de Entre Ríos, Misiones, San Juan y Santiago del Estero, y el presidente de la Cámara baja salteña, que reemplazó a Gustavo Sáenz, con parte de enfermo.

No estuvieron los gobernadores de cuatro de las cinco provincias más pobladas. Córdoba y Santa Fe, gobernadas por los peronistas Juan Schiaretti y Omar Perotti, y la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza, gobernadas por Horacio Rodríguez Larreta (PRO), y Rodolfo Suarez (UCR).

"Nosotros propiciamos la iniciativa de que la Corte tenga 25 miembros, uno por cada una de las jurisdicciones y del Estado Nacional, y con paridad de género, para conformar una Corte con caracter federal", remarcó Capitanich, de Chaco, en conferencia de prensa, en compañía de sus pares de Buenos Aires, San Luis y La Pampa.

"Estamos cerca, con un proyecto en común. Mañana vamos a discutir esto y vamos a dar luz al proyecto definitivo de acuerdo a lo que hemos hablado con el Presidente", señaló Rodríguez Saá.

Según confiaron, el jefe de Estado les desmenuzó a los gobernadores el borrador del texto que escribieron en el Gobierno, al que se plegaron ahora los mandatarios, y les remarcó que estaba para dar la pelea, "pero con consensos". Suena difícil.

Este viernes, antes del acto de YPF en Tecnópolis, los jefes provinciales tienen previsto encontrarse otra vez en el CFI, en la zona porteña de Retiro, para empezar a pulir detalles del proyecto que todavía no tiene fecha de presentación y que es rechazado por las cuatro provincias en manos de la oposición -Mendoza, Corrientes, Jujuy y la Ciudad-, Santa Fé y Córdoba.

Solo circuló el número de integrantes -uno por cada provincia y uno en representación del Estado nacional-, con paridad de género.

"La Corte actual tiene cuatro miembros varones, no hay ninguna mujer. La Corte Suprema de Justicia tiene una concepción centralista, no federal", resaltó Capitanich.

Advirtió, además, que el máximo tribunal debe ser "plural". Una declaración de guerra. Por la noche, el Presidente tenía previsto cenar en Olivos con Gutiérrez, Carreras y Melella, tres de los mandatarios que no pertenecen al PJ. Dejaron afuera a Arcioni, de Chubut.

La puesta en escena de este jueves exhibe, según fuentes gubernamentales, exhibe la jugada política con la que el Frente de Todos busca presionar a la Corte en un contexto particular que preocupa, y mucho, a los gobernadores: la posible definición de la cautelar presentada en septiembre del 2020 por Horacio Rodríguez Larreta tras el recorte de la coparticipación por parte de la Casa Rosada.

Una decisión que, según la información que maneja el oficialismo, será favorable al jefe de Gobierno porteño. Tal como adelantó este diario, Fernández ya había mantenido una serie de encuentros en Olivos con un grupo de mandatarios del PJ con los que conversó sobre este tema -entre otros reclamos-, y quedaron en impulsar una iniciativa de común acuerdo.

El más enérgico fue Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, que este jueves envió a su vice. De hecho, el santiagueño utilizó la semana pasada su cuenta de Twitter para arremeter con dureza contra Rodríguez Larreta, que prometió una rebaja impositiva en caso de que la Corte falle a favor de la presentación de la administración porteña.

En la Corte, sin embargo, no hay ninguna señal de intranquilidad: saben que por más que el Frente de Todos logre avanzar en el Congreso con la sanción de una ley para ampliar el tribunal, no cuenta con los dos tercios de los votos requeridos para designar a los jueces. Por caso, ya pasaron siete meses desde la renuncia de Elena Highton de Nolasco y la Casa Rosada no pudo ni siquiera elegir su reemplazo.

Al Presidente, de todos modos, la puja pública con la Corte le da cierto acercamiento con Cristina Kirchner, que siempre buscó impulsar desde el Senado distintas iniciativas para tratar de licuar el poder del tribunal, en medio de la interna entre Fernández y ese sector de la coalición.

De hecho, la presencia de Mena en el encuentro de este jueves en Casa Rosada habla por sí sola: es uno de los principales asesores en materia judicial de la ex Presidenta, y uno de los que colaboró, desde el Ministerio de Justicia, en la redacción del borrador de ampliación el tribunal, cuyos detalles también están en manos de la secretaria Legal y Técnica.