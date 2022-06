(Mención a senador entrerriano) Con la presencia de Mauricio Macri, Patricia Bullrich puso en marcha su armado para la carrera presidencial

La presentación de los equipos de gobierno de Patricia Bullrich fue un virtual lanzamiento de campaña, sin la confirmación explícita aunque ya sin eufemismos sobre sus aspiraciones presidenciales.

La actividad en el Yacht Club de Olivos reunió a unos 300 dirigentes con el propósito de exhibir un armado con volumen político y por momentos quedó enfocada en Mauricio Macri, el fundador del PRO que recuperó centralidad y busca ubicarse por encima de la competencia entre Horacio Rodríguez Larreta y la titular del partido, sin descartar un eventual intento de su propio segundo tiempo.

“Quiero que confíes en que estamos haciendo lo mejor para la Argentina, que vamos a animarnos totalmente y que acá hay un equipo de gente que va a estar siempre a tu lado”, se dirigió Bullrich a Macri en el final de su discurso, en el que adelantó proyectos y lineamientos de gestión en caso de ser electa, antes de darle la palabra.

El ex presidente se dedicó a enfriar la confrontación interna, aunque dejó frases para ratificar coincidencias en el posicionamiento con la ex ministra de Seguridad.

“Tenemos que volver a la esencia original. El Estado no puede salvar sólo a los que están dentro o cerca del Estado. Esto fue una mentira de muchas décadas y algunas cosas son contagiosas. Somos el cambio o no somos nada”, insistió Macri con el pedido de recuperar la “identidad” del PRO, esta vez sin nombrar de modo directo al populismo para dar por superada la discusión con Gerardo Morales por la consideración de Hipólito Yrigoyen.

“Hay que poder saber llevar a cabo el sistema de competencia constructivamente, para que el día después no hayamos cruzado una raya que no nos permita trabajar todos juntos. Si decimos que vamos a hacer un cambio en serio y en la previa nos matamos entre nosotros, ¿quién nos va a creer? La gente no es pelotuda”, aludió luego a las internas en el PRO y en Juntos por el Cambio.

Más que con el discurso, y aun con el declamado equilibrio, Macri acaso dejó traslucir el apoyo a Bullrich con la presencia de dirigentes de su confianza que pasaron a integrar el equipo de la titular del PRO o avalaron su armado con la presencia en el acto, como Hernán Lombardi, Federico Angelini, Luciano Laspina y Laura Alonso.

También asistió Néstor Grindetti, el intendente de Lanús alineado con el ex mandatario. A algunos el propio Macri les pidió que comenzaran a trabajar con Bullrich.

“Para equilibrar las cargas con Horacio”, contó uno de ellos, en referencia a la estructura del jefe de Gobierno porteño. "No estamos pidiendo el apoyo de Mauricio. Sería injusto. Nosotros trabajamos para que el apoyo nos los dé la gente", dijo la ex ministra a Clarín.

Al tomar la palabra Bullrich presentó “tres leyes fundamentales” para impulsar desde “el primer día” en caso de llegar a la Casa Rosada. Una para derogar unas normas, decretos y resoluciones para “desburocratizar” el Estado, otra para prohibir la emisión del Banco Central para financiar al Tesoro -aseguró que propondrá un sistema bimonetario- y otra para “terminar con los privilegios” y establecer un “examen ciego” de ingreso a la administración pública.