(Mención a Parque Nacional entrerriano) El oficialismo va por la revancha en Diputados

Este miércoles, el Frente de Todos tendrá su revancha en la Cámara de Diputados. Luego del golpe que significó la aprobación de la boleta única de papel, el oficialismo buscará recuperar la iniciativa aprobando una batería de proyectos económicos y culturales, entre los que se encuentra el Alivio Fiscal a les monotributistas.

La sesión, además de ser una oportunidad para instalar la agenda propia --"La agenda que le interesa a la gente", como le gusta remarcar a la bancada frentetodista--, le servirá al oficialismo para despejar la amenaza del fantasma de un Grupo A (fantasma que fue intensamente atizado por algunos diputados y diputadas de la oposición que se entusiasman con la consolidación de una nueva mayoría opositora).

Todos los proyectos a tratar cuentan con el acompañamiento de los bloques que originalmente formaron parte del acuerdo con Juntos Por el Cambio por boleta única, dando cuenta del estado real de las relaciones de fuerza en la Cámara baja, en donde son las alianzas circunstanciales las que definirán el futuro de cada ley.



El acting que Graciela Camaño escenificó junto a Emilio Monzó en la sesión del miércoles pasado, desplegando un collage de boletas partidarias del municipio de Moreno para dar cuenta de los beneficios de la boleta única, terminó de cristalizar el acuerdo sellado entre JxC y el interbloque Federal junto a los libertarios y otras fuerzas provinciales.

Había quedado claro que la llave de cualquier acuerdo parlamentario quedaría en manos de los bloques del medio y, si bien algunes legisladores opositores se atrevían a fantasear con una nueva mayoría opositora que controlara la cámara, la mayoría coincidía que la alianza sería “proyecto a proyecto”.

“No va a haber una mayoría opositora automática. Esto va a ser tema por tema. Y esa estrategia debería también intentar acuerdos con el oficialismo”, indicó un diputado del interbloque Federal --el cual está compuesto por Alejandro “Topo” Rodríguez, Camaño, Florencio Randazzo, tres diputados cordobeses que responden a Juan Schiaretti y dos legisladores santafecinos -, anticipando la versatilidad de un sector que, dependiendo de la sesión, podría acompañar tanto a JxC como al FdT. La sesión pasada fue el show de la mayoría opositora. La de mañana, en cambio, será para el oficialismo.



El temario



La sesión especial arrancará a las 11 de la mañana con el tratamiento del Alivio Fiscal para monotributistas y autónomos que viene impulsando Sergio Massa desde que se efectivizó la suba del piso del impuesto a las Ganancias.

La iniciativa adelanta a julio la actualización de los topes máximos de facturación --que se hará en base al índice de movilidad jubilatoria que contabilizó un aumento del 29 por ciento en el primer trimestre -, de modo de evitar que les monotributistas tengan que saltar hacia una categoría mayor si su facturación creció en términos nominales por efecto de la inflación.

El proyecto cuenta con el apoyo de prácticamente toda la cámara, aunque persiste la duda de qué postura adoptarán algunos diputados del PRO. Todo el interbloque de JxC le reclama al oficialismo que la reducción de la brecha del mínimo no imponible de Ganancias entre autónomos y trabajadores registrados --otro de los puntos del proyecto-- sea mayor, pero la mayoría de los bloques acordó que terminaría votando a favor del proyecto.

"Acompañamos en general y en particular pediremos una modificación. Pero no podíamos no acompañar", razonó un diputado de Evolución. Sin embargo, algunas figuras del PRO analizaban la posibilidad de no acompañar en el caso de que el oficialismo no introdujera cambios que eliminasen o redujesen aún más esa brecha.

Otro de los proyectos a tratar que cuenta con el aval de los bloques del medio pero que podría llevar a un quiebre en JxC es uno que refiere a las industrias culturales.

La iniciativa del oficialismo pretende prorrogar hasta 2072 las asignaciones específicas para las instituciones e industrias culturales, buscando así evitar el desfinanciamiento de organismos como el Instituto del Cine, el del Teatro o las bibliotecas populares.

Hay algunes legisladores de JxC que cuestionan que se extiendan estos fondos a 50 años y estas diferencias se verán reflejadas en el recinto.

"Va a haber de todo: a favor, abstención y en contra", anticipó una fuente del radicalismo.



Por otro lado, la Cámara de Diputados aprobará también un proyecto que establece beneficios para la adquisición de taxis. El proyecto crea un régimen transitorio de reintegros impositivos para la adquisición de las unidades que prestan el servicio de taxis. Más allá de algunas modificaciones que JxC planteará en el recinto, la iniciativa del oficialismo será aprobado con facilidad.

Lo mismo sucederá con la creación de tres parques nacionales: el de Islote Lobos (en Río Negro), Ansenuza (en Córdoba) y el Pre Delta (en Entre Ríos).



Finalmente, a 40 años de la guerra de Malvinas, el recinto convertirá en ley dos proyectos que refieren a la soberanía sobre las Islas. El primero, que fue elaborado por la senadora fueguina y camporista María Eugenia Duré, establece una capacitación obligatoria en la "cuestión de las Islas Malvinas" para todes les funcionaries que desempeñan un cargo en alguno de los tres poderes del Estado.

El otro propone colocar señalética alusiva a Malvinas en organismos públicos de todo el país, indicando la distancia desde ese punto hasta las islas.