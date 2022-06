(Mención a Entre Ríos) No cede la falta de gasoil y subió a 21 la cantidad de distritos afectados

Luego de que hasta la semana pasada 19 distritos estuvieran con problemas de abastecimiento de gasoil, ahora son 21 los territorios con serias complicaciones. Se trata de 20 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El dato se desprende de un nuevo mapa de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) realizado entre socios de la organización transportistas.

Como novedad, hasta la semana pasada la Patagonia estaba en verde, color que indicaba la ausencia de inconvenientes. Sin embargo, ahora hay dos provincias en amarillo, Río Negro y Santa Cruz, señal de los primeros indicios de inconvenientes en cuanto al combustible.

“Estamos frente a un efecto de manta corta: hay desvío de combustible desde el sur para intentar compensar la situación de las regiones más complicadas, en el centro y norte del país. La situación se complica con el paso de los días y lo que nos genera mayor preocupación es que no vemos soluciones concretas a corto plazo. Aumentar el corte del biodiésel puede ser una medida paliativa, pero no resuelve la cuestión de fondo. Más allá de los anuncios oficiales sobre la supuesta importación de gasoil no tenemos certezas de cuándo ocurrirá eso”, dijo Roberto Guarnieri, presidente de la organización.

Esta mañana, el Gobierno confirmó que se subirá la participación del biodiésel en el gasoil del 5 al 12,5 por ciento para afrontar la escasez. “A través de una resolución de la Secretaría de Energía se elevará un 50% el corte obligatorio de la Ley de Biocombustibles para las pequeñas y medianas empresas llevándolo a 7,5%”, indicó el Ministerio de Economía.

“Adicionalmente se publicará un decreto que establece por el término de 60 días el Régimen de Corte Obligatorio Transitorio Adicional de Biodiésel (COTAB), destinado a incrementar la capacidad de abastecimiento de gasoil grado 2 y grado 3. Dicho régimen permitirá un corte obligatorio transitorio y excepcional de 5 puntos porcentuales adicionales para todas las empresas proveedoras. Para este segmento adicional los precios y volúmenes serán libremente pactados con un tope en el precio de importación del gasoil”, agregó.

Según la cartera oficial, “el incremento transitorio en el corte de biodiésel puede garantizar un rápido abastecimiento incremental, y generar un ahorro de divisas para la economía”. Economía señaló que “este volumen de oferta incremental podría llegar a representar más del 30% de las importaciones mensuales promedio de gasoil durante el primer cuatrimestre”.

Mapa

En este contexto, de acuerdo al mapa de Fadeeac, hay 14 provincias en rojo, indicador que señala a los sitios “en los que hay muy bajo o nulo suministro en las estaciones de servicio”. Son Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, San Juan, y Mendoza.

Luego se identificaron 5 distritos en naranja, lo que significa un promedio de suministro de 20 litros por unidad. Son CABA, San Luis, La Rioja, Catamarca, y La Pampa.

Además, se detectaron dos provincias en amarillo, “para referirse a los lugares en los que se cargan entre 51 y 100 litros”. Se trata de Río Negro y Santa Cruz.

Finalmente, hay tres provincias en verde donde “no registran problemas de abastecimiento ni hay cupos para cargar”. Son Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego.

La entidad relevó nuevamente fuertes demoras para la carga en el caso que se consigue algo de gasoil.

“El 34,6% de quienes respondieron a la consulta de Fadeeac (proceso 1100 respuestas) esperó más de 12 horas antes de acceder al combustible; 16,6% aguardó entre 6 y 12 horas; 16, 9%, entre 3 y 6 horas; 12,8% entre 2 y 3 horas; 9,8% entre 1 y 2 horas; 9,8% menos de una hora”, indicó.