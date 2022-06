(Mención a Parque Nacional entrerriano) Diputados le dio media sanción a la Ley de Alivio Fiscal para monotributistas y autónomos

Con los cruces por el caso del avión venezolano-iraní como telón de fondo, Diputados volvió a sesionar y aprobó por unanimidad el proyecto de alivio fiscal para monotributistas y autónomos presentado por el presidente de la Cámara, Sergio Massa.

El texto, que fue modificado hasta último momento, se aprobó por 237 votos a favor y ninguno en contra.

Juntos por el Cambio, que había firmado un proyecto propio también terminó acompañando. "Nos parecía bastante pijotero el dictamen del oficialismo. Pero hemos escuchado las propuestas de cambios y aunque no nos satisfacen cabalmente en lo que creíamos que debíamos hacer, porque si la inflación persiste vamos a tener de nuevo el mismo problema, vamos a acompañar positivamente las modificaciones", adelantó el jefe del bloque UCR, Mario Negri, antes de la votación.



Para monotributistas, la iniciativa adelanta al 1 de julio el ajuste para los montos máximos de facturación: aplica el 29,12% del coeficiente acumulado a junio 2022. Así se buscaba evitar que haya saltos de escalas o que monotributistas caigan en el régimen simplificado si su facturación creció en términos nominales por efecto de la inflación. Impacta positivamente en 4,5 millones de monotributistas.



Pero en el recinto, de común acuerdo con las otras bancadas, se agregaron beneficios: para las primeras cuatro escalas (A,B, C y D) el porcentaje sube a un promedio del 60%. Además, se exime solo del componente impositivo a las Categorías A ($288 por mes) y B ($555).



De acuerdo al texto, los montos máximos para cada categoría serán: $748.382,07, para la A; $1.112.459,83, para la B; $1.557.443,75, para la C; $1.934.273,04, para la D; $2.277.684,56, para la E; $2.847.105,70, para la F; $3.416.526,83, para la G; $4.229.985,60, para la H; $4.734.330,03, para la I; $5.425.770,00, para la J; y $6.019.594,89, para la K.



Para los autónomos que están alcanzados por el impuesto a las Ganancias, la propuesta se centra en incrementar las deducciones y que el mínimo no imponible quede más parejo al que aplica a los empleados en relación de dependencia.



El Proyecto inicial proponía incrementar la deducción especial para los autónomos en 2 veces la ganancia no imponible, pasando la deducción de $505.129,66 a $757.694,52. Pero terminó incrementándose a 2,5 veces. Se estima que el proyecto afecta positivamente a 140 mil contribuyentes.



"Cuando ocurrió la modificación de la actualización del piso del impuesto a las ganancias, que trajo alivio también a muchos trabajadores, dijimos que tanto los autónomos, monotributistas y trabajadores en relación de dependencia eran trabajadores, aunque estuvieran en distintas categorías y el alivio tenía que llegar para todos", defendió la legisladora massista, Mónica Litza.



"Teníamos una indexación anual, y ahora lo estamos adelantando semestralmente, con lo cual hay una decisión política clara por parte del oficialismo, partiendo de la base de que, dado que no pueden bajar la inflación, y que más bien se está acelerando, a pesar de que el último dato mostró una leve baja, y según las proyecciones de Luis D’Elía nos va a llevar a deflación en 10 meses", retrucó el legislador del PRO, Luciano Laspina.



Después del triunfo que la oposición consiguió la semana pasada, con la media sanción a la Boleta Unica, para recuperar la iniciativa el oficialismo no tardó en convocar a una sesión especial para este miércoles.



Asignaciones para industrias culturales, hasta 2072



Entre fuertes cruces, y con un numeroso grupo de artistas en el recinto, también se discutió el financiamiento a las industrias culturales presentado por el oficialista Pablo Carro. En definitiva, se aprobó la extensión de la vigencia de los impuestos que financian las asignaciones, por 50 años, hasta 2072.

El tema abrió aguas en Juntos por el Cambio, aunque la iniciativa se aprobó sin problemas, con 132 legisladores afirmativos, 5 negativos y 92 abstenciones. Ahora, será enviada al Senado.



Muchos planteaban que dada la crisis social y económica actual, prorrogar impuestos por décadas para favorecer a sectores "militantes" de la cultura no es oportuno. Uno de ellos fue Waldo Wolff, quien después de la votación no ocultó su malestar por votar ese "subsidio por 50 años, mientras la gente no tiene para comer".



"A mi mamá me encantaba Luis Brandoni y a mí también. Me encanta (Juan José) Campanella. Son conocidas sus expresiones políticas, pero me importa un comino cómo piensan nuestros artistas. Y ojalá financiemos a Brandoni 100 años más. Es como si no leyera a (Jorge Luis) Borges por gorila. No podemos tomar decisiones porque no nos gustan lo que piensan algunos actores", se quejó Carro.



"De nuevo en esta idea de meter gato por liebre, a todos nos escandaliza cuando vemos la masa salarial de la Televisión Pública y vemos que está entre las 10 empresas mejor pagas de la Argentina del sector público. Tenemos que ir contra los privilegios", retrucó el ex titular de Medios del gobierno de Mauricio Macri, Hernán Lombardi.



Beneficios para la compra de autos para taxis



Otro de los proyectos que tuvo respuesta en su mayoría afirmativa por parte de los diputados fue el que establece beneficios impositivos transitorios para la adquisición de vehículos cero kilómetro de origen nacional para propietarios de licencias de taxis.

La votación registró 216 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención. Eso sí, hubo 38 ausencias.



La iniciativa, impulsada por la diputada Mara Brawer, del Frente de Todos, propone un reintegro de un monto equivalente a la suma abonada en concepto del impuesto al Valor Agregado y un beneficio sobre lo abonado según lo establecido en Ley de Impuestos Internos que recaigan sobre la unidad adquirida en condiciones de contado.



La aprobación no estuvo en duda en ningún pasaje de su tratamiento. De hecho, Ingrid Jetter, del bloque PRO, anticipó durante su exposición que iban a acompañar el proyecto porque significa "una baja de impuestos".



De acuerdo al texto enviado al Senado, se podrán acoger al beneficio quiénes tengan licencia vigente. En caso de acceder a la bonificación no podrán vender, donar ni ceder la unidad por el término de tres años.



La ley surtirá efectos para las adquisiciones de vehículos que se efectúen hasta el 31 de diciembre de 2027, inclusive.



Otros proyectos



Tres iniciativas que proponían la creación de Parques Nacionales en las provincias de Entre Ríos, Córdoba y Río Negro, obtuvieron una amplia adhesión en la votación que se realizó en la sesión especial del Congreso y fueron enviadas al Senado.

La ampliación del "área protegida ya constituida y designada como Parque Nacional Pre-Delta, ubicado en el departamento de Diamante, provincia de Entre Ríos", obtuvo 193 votos positivos, uno negativo y ninguna abstención.



En tanto, se registraron 195 votos positivos, uno negativo y no tuvieron abstenciones los proyectos que abordaron la "creación y emplazamiento" del Parque Nacional Ansenuza, en la provincia de Córdoba, y el Parque Nacional Islote Lobos, en la provincia de Río Negro.



La sesión especial, que se extendió hasta pasadas las 3 y media de la madrugada de este jueves, finalizó con la media sanción de dos proyectos relacionados con las islas Malvinas.



La primera de esa iniciativas proponía la "capacitación obligatoria, periódica y permanente" sobre esta temática de quienes "se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías".



La restante, en tanto, promueve la colocación de "señalética de carácter informativo en todos los bienes inmuebles del Estado nacional". Este proyecto recibió apoyo unánime de los 181 que emitieron su voto.