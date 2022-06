(Mención a Entre Ríos) Desde mañana transportistas harán en todo el país un cese de actividades y bloqueos por el gasoil

En medio de la escasez y los sobreprecios con el gasoil, gremios de transportistas decidieron llevar adelante una medida nacional desde mañana con manifestaciones y posibles bloqueos en diferentes puntos del país. Esta mañana, los transportistas de Tucumán iniciaron una acción por tiempo indeterminado en esa provincia. En tanto, anoche camioneros de la Unión Nacional de Transportistas y Afines de la República Argentina (Untra) comenzaron un bloqueo en tres lugares distintos de Neuquén y Río Negro. Lo levantaron en las primeras horas el día y ahora están concentrados en la ruta 151. En este contexto, desde mañana se generalizará la protesta con más agrupaciones, entre ellas Transportistas Unidos de Argentina (TUDA), que lidera Santiago Carlucci; Autoconvocados Unidos, de Walter Leguizamón, y el Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (Sutap), entre otros.

Las acciones, según dijeron, serán en Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Catamarca y lugares de la provincia de Buenos Aires como Mar del Plata, Balcarce, Necochea, Tandil, por ejemplo.

En un fuerte comunicado, Untra manifestó que realizarán un cese de actividades por tiempo indefinido, “a los efectos de enmendar las gestiones causantes del detrimento del transporte”. En este sentido, solicitaron al Gobierno “establecer una cláusula gatillo para que las tarifas sean proporcionales a la suba del combustible y monitorear el cumplimiento de la misma”.

En diálogo con LA NACION, Carlos Geneiro, secretario general del sindicato, señaló que todo se gestó semanas atrás cuando el panorama crítico que atravesaba el transporte de cargas parecía no tener una respuesta firme del Gobierno.

“Hace un mes comenzamos a diagramar todo esto. En una mesa de negociación se llegó con Sutap, TUDA y Autonvocados Unidos a esta medida por tiempo indeterminado. Es muy difícil continuar de esta manera, hemos golpeado las puertas al Gobierno pero no hay repuestas, nos dicen que levantemos la medida para después sentarnos a conversar pero ese encuentro nunca llega. Esta vuelta no se va a levantar hasta tanto nos den lo que pedimos. Estamos terminando de organizar para que la medida (de fuerza) llegue al Gran Buenos Aires y a CABA”, remarcó.

“No podemos seguir así, con una suba de combustible que no cesa y, por otro lado, no se respeta ni se cumple la cláusula gatillo que firmamos. El gasoil se consigue a precios mucho mayores de los que están en el surtidor, hemos pagado el litro a más de $280 y nuestras tarifas se mantienen en los mismos valores desde hace tiempo. No nos dan los costos”, añadió.

Según el relevamiento de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), ya son 21 los territorios con serias complicaciones de abastecimiento de gasoil. En detalle son 20 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el documento, Untra pidió que se subsidien los combustibles: “Requerimos el apoyo financiero del Estado para poder superar la crisis que atravesamos hoy consecuente a la incesante suba del combustible por un lapso mínimo de 12 meses, en cumplimiento con la ley de abastecimiento, que en su Art. 2 Inc. C reza otorgar subsidios cuando ello sea necesario para asegurar el abastecimiento y/o la prestación de servicios”.

Otro de las cuestiones a solucionar para el sindicato es que el Gobierno intervenga para eliminar la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (Linti) “que atenta contra el derecho constitucional de acceder a un empleo, con un sistema de enseñanza ineficiente y una evaluación psicofísica que es excluyente”. En otro orden de cosas, reclamaron mejoras en las instalaciones de las playas de estacionamiento.

En tanto, Carlucci, de TUDA, remarcó que adhirieron a la medida de protesta que plantearon sus pares por “el difícil escenario en el que está viviendo el sector, con el faltante y los sobreprecios en el combustible y un correlato de tarifas que no acompañan”.

“Este problema se sumó a la falta de cubiertas y de insumos mecánicos que ya venimos padeciendo. Nuestras tarifas están retrasadas desde hace mucho tiempo y hay una ausencia terrible del Estado para con el transporte, que somos los transportadores de riquezas del país. Por este motivo se tomó la decisión de hacer una mesa de trabajo en conjunto con los distintos gremios del transporte. Vamos a acompañar con distintas medidas y esperamos que otros sectores productivos que se ven afectados por los mismos motivos se sumen”, subrayó.

“Desde medianoche comenzaremos con retenes a los camiones de carga, que después de un tiempo los iremos liberando. Tenemos diagramado por ahora retenes en la autopista Rosario-Buenos Aires y en el cruce A012 y la ruta provincial 18. Con esto es con lo que vamos a empezar”, detalló. Según comentó, también se esperan manifestaciones en las rutas cordobesas de Río Cuarto, Río Primero y Sinsacate, entre otros lugares.



Por su parte, productores autoconvocados están evaluando sumarse a la medida y realizar un bloqueo generalizado en las destilerías porque “si no hay gasoil para el campo, que tampoco haya para nadie”. En este contexto, Walter Malfatto, uno de los referentes del movimiento de autoconvocados, destacó que están en conversaciones entre los productores para adherirse y no permitir que el combustible disponible se vaya afuera. “Todo está a precio del dólar blue, incluso el gasoil, y lo que el campo vende está al dólar oficial sumando las retenciones. Se pone cada vez más difícil y cuando el productor quiera comprar insumos se va a querer morir porque no le va a alcanzar para la nueva siembra”, enfatizó.