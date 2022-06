(Mención a Entre Ríos) Desabastecimiento de gasoil: paro de transportistas frena la cosecha de azúcar en Tucumán

Los trasportistas iniciaron desde el martes un paro por tiempo indeterminado en protesta por el desabastecimiento de gasoil. “No entrará ni saldrá ningún camión de la provincia”, aseguraron desde la Cámara de Tucumán, que integran una de las 43 Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC).

Además la falta de gasoil, los transportistas reclaman por un precio igual al de Buenos Aires, así como la falta de acceso a repuestos y neumáticos. En la ruta 302, hay filas de camiones varados en el camino que están frenados sin poder avanzar.

Por otra parte; los transportistas tucumanos aseguraron que el gasoil se paga a $230 el litro cuando en Buenos Aires se paga a menor precio y advierten que así es difícil competir, excluyéndolos del mercado.

Pérdidas para los ingenios azucareros

Este paro atrajo consecuencias para los ingenios en la provincia, en especial económicos. El Centro Azucarero Argentino explicó en un comunicado que la parálisis de los ingenios significa un trastorno importante, especialmente en cuanto a perjuicio económico, por lo que implica cada arranque de ingenio, la ruptura de la cadena de cosecha-transporte-molienda de la caña, y la caída de empleos y servicio comprendidos en ello.

“Hay consecuencias productivas porque, como es sabido, la zafra tiene un periodo determinado en el que puede hacerse y en el que la caña entrega un rendimiento que permite compensar los costos. Transcurrido dicho periodo, la producción sin duda será afectada. Por lo mismo, se obstaculiza la producción y despacho de bioetanol con destino a su mezcla con naftas”, finaliza el comunicado.

En este sentido, y bajo la misma línea, Balcanes S.A en su comunicado manifiesta que los ingenios Usina La Florida y Cruz Alta están paralizados por falta de caña para moler debido al paro de Transportistas que no permiten que lleguen los camiones a las fábricas.

Y agrega, “una decisión que pone en riesgo la actividad que nuclea directamente en nuestras empresas a más de 3.000 familias”.

Enfrentamientos entre transportistas y trabajadores de los ingenios



Por otra parte; Catalina Rocchia Ferro, administradora de Balcanes S.A, en comunicación con PERFIL comentó que en breve pararán el Ingenio Aguilares porque los transportistas están cortando también la zona de Río Chico.

Rocchia Ferro dijo que “nuestros trabajadores se autoconvocaron en la rotonda de los Gutiérrez para que los transportistas levanten el corte y fueron atacados por los policías con balas de goma”.

“Qué culpa tengo yo de la falta de gasoil, yo tampoco tengo cubiertas y las mando a arreglar a Córdoba, no sé qué más quieren”, afirmó la administradora de Balcanes S.A. Y agregó: “hay gente que no puede trabajar y es una actividad estacional, los llamas cuando los necesitas y no pueden cobrar su jornal”.

“Este no es un problema de Jaldo –gobernador de Tucumán-, él fue a Buenos Aires e hizo las gestiones para que tengamos combustibles y eso no los contenta a los transportistas, no es un problema del Poder Ejecutivo”, finalizó Catalina Rocchia Ferro.

Por su parte; Osvaldo Jaldo presentó dos denuncias -una dirigida a la Fiscalía Regional del Centro Judicial de la Capital y otra a la Fiscalía Federal de Turno- en las que solicita a la Justicia que tome medidas preventivas con el fin de garantizar el derecho a la libertad de circulación de las personas o entidades que se vean afectadas por la medida, según lo que informó La Gaceta.







Problemáticas para acceder al gasoil

Son 21 las provincias que presentan problemas de acceso al gasoil, de las cuales 14 registran un muy bajo o nulo suministro en las estaciones de servicio, entre ellas Tucumán junto a Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, San Juan, y Mendoza.

Sin embargo, el Gobierno lanzó medidas para afrontar el problema, pero desde diferentes sectores del campo sostienen que no son una solución de fondo. A su vez, se dispuso una suba del porcentaje de biodiésel en el gasoil, del 5 al 12,5%, con el objetivo de aumentar la oferta del combustible.

Por otro lado, la medida derivó en una suba promedio del 12% en los surtidores del país.