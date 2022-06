(Mención a Entre Ríos) Paro de transportistas se extiende y temen desabastecimiento

El paro de transportistas realizado en Tucumán para reclamar contra los precios del gasoil se extendió a otras provincias y continuará este jueves, por lo que se teme desabastecimiento de algunos productos en la zona metropolitana de Buenos Aires.

Fracasó la reunión entre el Gobierno y los transportistas, por lo que continúa el paro. Dirigentes de cámaras que impulsaron la protesta se quejaron de que en el encuentro no estaban los ministros que se habían comprometido a participar. El paro llegó también a la Autopista Buenos Aires-La Plata, lo que provocó un caos de tránsito.

Los dirigentes de las cuatro cámaras que se están manifestando -Transportistas Unidos (TUDA), Untra, Autoconvocados Unidos y el Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (Sutap)- lamentaron que no estaban los ministros con poder de decisión (Economía y de Transporte) ni el secretario de Energía, que se habían comprometido a participar.

En la reunión los esperaban la subsecretaria de Transporte Automotor de la Nación, Laura Labat, y el director de Transporte de Carga de la Nación, Juan Manual Escudero.

Pero los transportistas aseguraron que no tienen poder de decisión. Desde el Ministerio de Transporte dijeron que los dirigentes no se presentaron al encuentro porque "no pudieron ponerse de acuerdo entre ellos con quiénes iban a asistir a la reunión en representación del grupo".

La medida de fuerza llegó hasta la autopista que conecta Buenos Aires y La Plata, a la altura de Dock Sud. La misma escena se pudo observar en Villa La Rivera, Santa Fe, en Villa Constitución, sobre la autopista Buenos Aires-Rosario, en el cruce de la AO12 y la ruta 18, y en varios puntos de la ruta 34, en Entre Ríos.

"Hay un alto acatamiento, la convocatoria está dando resultados. Reclamamos por el fin del cepo al combustible, la actualización de tarifas y la inclusión de una cláusula gatillo para que las tarifas se actualicen en proporción a los aumentos de los combustibles", dijo Santiago Carlucci, referente de Transportistas Unidos de Argentina (TUDA).

Pese al fuerte acatamiento, a los puertos de Rosario, donde se exporta el 80% de los productos agroindustriales, arribaron más de 3.200 camiones.