Un juez de la Corte de Entre Ríos denuncia que apuraron su jubilación porque iba a fallar en favor de la fiscal Goyeneche

El proceso que llevó a la destitución de Cecilia Goyeneche, la fiscal anticorrupción de Entre Ríos que impulsó la causa por la que fue condenado el exgobernador Sergio Urribarri, sumó otra foja destinada a reavivar la polémica: un juez del Superior Tribunal provincial dijo que fue jubilado de manera acelerada luego de anticipar su voto favorable a un planteo de la fiscal.

Bernardo Salduna, ahora exvocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, afirmó que fue sorprendido este miércoles por un oficio en el que se le comunicaba que desde ese día cesaba en su cargo por haberse acogido a la jubilación. Todo eso pese a que, según afirmó, existía un acuerdo con sus pares para que le otorgaran una prórroga y que continuara en su puesto hasta fin de mes. No se detuvo allí: Salduna dijo estar convencido de que el jury que destituyó a Goyeneche “tenía la sentencia de antemano resuelta” y de que existen “elementos que indican que hubo evidentemente una intencionalidad política” para remover a la exprocuradora adjunta.

“Cuando usted encuentra una decisión que no tiene mayormente lógica ni tiene mayormente explicación y, bueno, tiene que buscar la explicación ilógica o la explicación extrajurídica”, sostuvo Salduna, entrevistado por Daniel Enz en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9, Litoral). “La única explicación que puedo encontrar es que sí, efectivamente, como trascendió mi primer voto en esta causa (...), casualmente sale esta decisión. Entonces, bueno, uno no quiere pensar mal, pero digamos que no tiene explicación”, completó en la entrevista que fue reproducida por el sitio Análisis Digital.

Ante la consulta de LA NACION, en el Superior Tribunal de Entre Ríos dijeron que no harían declaraciones sobre las manifestaciones de Salduna. Fuentes de la justicia entrerriana que defienden la actuación de la Corte provincial afirmaron que, por ley, en Entre Ríos la notificación de que fue concedida la jubilación implica el cese automático en la función de juez. Alegan que las únicas excepciones que admitió el Superior Tribunal obedecen a “razones funcionales”, como fue el caso de un juez penal que había pedido la jubilación y se la otorgaron cuando estaba terminando un juicio; si se iba, hacía caer todo el proceso.

Goyeneche fue denunciada y luego destituida por un Tribunal de Enjuiciamiento por no haberse excusado en el caso de los “contratos truchos” de la Legislatura entrerriana, una gigantesca estafa que tiene entre sus acusados al contador Pedro Opromolla, que fue amigo del marido de Goyeneche y compartía con ella inversiones en fideicomisos para adquirir dos departamentos. Pese a ese cuestionamiento a la fiscal, la megacausa avanzó a la par del expediente contra Urribarri, que el pasado 7 de abril culminó con una condena a ocho años de prisión contra el entonces embajador en Israel, que gobernó Entre Ríos entre 2007 y 2015. Goyeneche fue destituida el 24 de mayo.

“Yo tendría algunos juicios críticos con respecto a la actuación de la fiscalía”, señaló Salduna en relación a la decisión de Goyeneche de no excusarse, para aclarar: “Pero de ahí a actuar violando o desconociendo normas de la Constitución y de la ley... bueno, hay una distancia muy grande. Y yo creo que este caso ha estado plagado de irregularidades, de cosas que uno no termina mayormente de entender. Entonces, cuando las cosas no respetan las reglas de la lógica, uno tiene que preguntarse qué otras motivaciones pueden existir.

El ahora exjuez afirmó “que el fallo ya estaba resuelto de antemano” en contra de Goyeneche, sobre quien se aplicó, según dijo, “el derecho penal del enemigo”. Consultado sobre si hubo un pacto entre la Justicia y la política entrerrianas para liberarse de la fiscal, respondió: “Yo a eso no lo podría afirmar. Pero creo que hubo… hay elementos que indican que hubo evidentemente una intencionalidad política. Una intencionalidad política que se le buscó después para dar forma jurídica”.

El voto favorable a Goyeneche que Salduna dijo que había anticipado a sus pares le concedía a la fiscal el recurso extraordinario para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra un fallo del Superior Tribunal que rechazaba un amparo presentado por ella. Jubilado el juez, ese voto se convertirá en letra muerta. “Obviamente, cuando llegue el momento de votarlo no lo podré hacer porque no podré firmar más nada. Digamos que pasa a ser un voto teórico, casi lírico”, completó.