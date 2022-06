(Empresario entrerriano) La preocupación de Pancho Dotto al internarse de urgencia y con Covid: “No me siento muy bien”

Através de una historia publicada en su cuenta de Instagram, Pancho Dotto anunció que estaba internado en el Sanatorio de los Arcos y generó preocupación entre sus seguidores. Según le contó el representante de modelos a LA NACION, acudió hasta la clínica porque se sentía mal y una vez allí detectaron que era Covid positivo.

“Estoy aquí, internado en el Sanatorio de los Arcos. Vine con 220/120 de presión. No me podían bajar la presión alta”, le dijo en exclusiva a este medio en un intercambio de mensajes. “En principio no me siento muy bien. Me querría quedar acá para toda la recuperación, pero aparentemente tienen urgencias de camas”, explicó sobre su situación.

Dotto manifestó estar asustado y preocupado por su estado de salud. “No me siento muy bien y tendría que ir a un lugar con contención de médicos, de enfermería y demás, pero veré”, agregó y reveló la razón por la cual tiene miedo. “Vine con presión muy alta y me encontraron acá el Covid positivo, que aparentemente es leve, pero así empezó mi contador, que era más o menos de mi edad, y en tres episodios terminó con su vida”, expresó con temor.

“Quiero tomar mis resguardos, me quiero quedar un ratito más en este plano”, manifestó sobre la posibilidad de que su cuadro se complique. “No le tengo mucho miedo a la muerte, pero por ahora me quiero quedar acá. Tengo muchas cosas para resolver, vivir y compartir”, culminó.

Dotto, de 66 años, hizo un cambio radical de vida durante la pandemia. “Cuando comenzó la cuarentena pasé momentos de gran incertidumbre. Me hacía mucha mala sangre por lo que estábamos viviendo y me la pasaba enganchado a los noticieros porque sentía que tenía que estar informado y saber lo que pasaba en la Argentina y el mundo”, explicó hace un tiempo en una entrevista con la revista Hola!.

Para frenar un poco su estilo de vida frenético, el manager de modelos decidió, en junio de 2020, instalarse en su chacra de cuatro hectáreas en Libertador San Martín, Entre Ríos. “Siempre tuve la fantasía de vivir acá, pero nunca había estado más de un mes. Instalarme en El Refugio me cambió la vida”, contaba en su momento, al revelar que también adelgazó16 kilos para estar más saludable.

“Vino a visitarme mi amigo deportólogo Marcelo San Martín y empecé con él un tratamiento especial para adelgazar. Bajé 16 kilos y me siento súper liviano y vital. Le pedí que no me hiciera una dieta complicada porque yo no cocino ni un huevo frito. Igual, lo solucionamos con unas viandas para el almuerzo y la cena (con carne, pescado, verduras) y después a la mañana y a la tarde como yogur descremado, granola y frutas”, revelaba sobre su radical cambio de vida.