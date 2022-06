(Mención a entidad de Entre Ríos) Reclaman el fin de los cortes de los transportistas autoconvocados y una “solución inmediata” del Gobierno

Mientras sigue el paro de transportistas autoconvocados y ya son siete los días de cortes en diferentes rutas del interior del país, bolsas de cereales y cámaras que nuclean a industriales, exportadores y portuarios manifestaron su “profunda preocupación” y pidieron que el Gobierno solucione el problema de manera urgente.

El reclamo lo formularon: Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Bolsa de Cereales de Córdoba, Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Bolsa de Comercio del Chaco, Bolsa de Comercio de Rosario, Bolsa de Comercio de Santa Fe, Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (Capym), Cámara de Comercio, Industria y Servicios de San Lorenzo y su zona, Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC).

Si bien no cuestionaron “el planteo de fondo vinculado con la escasez de gasoil que afecta severamente la actividad del transporte y requiere de una solución inmediata”, subrayaron que las consecuencias de los cortes se están agravando día a día y ello se traduce en números que son preocupantes para el país.

En un comunicado, señalaron que la medida llevada a cabo por los transportistas autoconvocados ante la falta de combustible “provoca interrupciones del tránsito de camiones en distintos puntos del país, con especial foco en la zona del Gran Rosario, zona núcleo, Bahía Blanca y Quequén y que impiden el normal funcionamiento de las terminales portuarias e imposibilita que otros transportistas puedan acceder a dejar sus cargas en las mismas”.

“Se mantiene un 80% menos de ingreso de #camiones en las principales terminales portuarias, debido al paro de transportistas. Si bien no hay cortes cercanos a los puertos”, dijo hoy la firma Agroentregas en su habitual reporte de ingreso de camiones a las terminales del Gran Rosario. En rigor, consignó solo 959 unidades.

“La situación aún es más complicada pues por más que en algunas zonas se haya liberado el tránsito, no se están cargado camiones en origen por el temor de los transportistas a no poder descargar luego en los puertos”, remarcaron las entidades.

En este contexto, solicitaron que, al no existir un paro de transporte sino “una medida llevada a cabo por distintos grupos de transportistas sin ninguna representación institucional”, el Gobierno brinde “las garantías necesarias para los transportistas con el fin de evitar consecuencias fatales como lo ocurrido recientemente en la localidad de Daireaux”.

“Hoy los datos oficiales que surgen del sistema STOP muestran que casi el 80% de los turnos otorgados por las terminales no fueron activados por los transportistas”, expresó Martín Brindici, gerente general de la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC).

Al respecto, Luis Zubizarreta, presidente de esta entidad dijo: “La solución al problema de fondo, que no lo desconocemos, no está en los cortes de ruta, hay muchos transportistas que quieren trabajar y no pueden. Estas medidas perjudican a todo el país”.

Según Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC, “al día de la fecha se calcula que han dejado de ingresar a las terminales y fábricas unas 350.000 toneladas de granos, lo que se traduce, no solo en un menor ingreso de divisas sino también se está comenzando a tener dificultades de abastecimiento de aceite en el mercado interno”.

En este sentido, dijeron que “la medida genera, además, retrasos en los embarques comprometiendo la reputación del origen argentino ante el mundo, muchas veces cuestionada por medidas como estas”.

“Muchas veces se ha calificado al origen argentino como ‘puerto sucio’ por la cantidad de conflictos sindicales que ha sufrido, poniendo en crisis el cumplimiento de obligaciones internaciones”, comentaron.

Las entidades también expresaron su apoyo a un comunicado de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac), la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra) y la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl).

Allí esas cámaras señalaron que no están de paro, no se encuentran realizando cortes y lamentaron la muerte del camionero Guillermo Jara, que murió en Daireaux tras recibir piedras en su vehículo y volcar. Sucedió cuando intentó salir de un piquete de autoconvocados.

La posición del Gobierno

Esta mañana, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, señaló que el abastecimiento de gasoil “se irá normalizando progresivamente a lo largo y a lo ancho de la Argentina”.

Dijo que será así por las medidas que tomó el Gobierno, como la suba del uso de biodiésel, la exención impositiva para la importación del fluido y la llegada de barcos.