(Mención a Bordet) Acto de la CGT: los gobernadores no confirmaron su presencia al evento de Alberto Fernández

Amenos de 24 horas de que el presidente Alberto Fernández encabece el acto que organizó la Confederación General del Trabajo (CGT) por el aniversario del fallecimiento del ex mandatario Juan Domingo Perón, la mayoría de los gobernadores peronistas no confirmó su presencia y alegan estar "coordinando" su agenda de actividades locales.

Según pudo reconstruir la agencia Noticias Argentinas, hasta la noche de este jueves solamente habían asegurado su participación los gobernadores Osvaldo Jado (Tucumán), Jorge Capitanich (Chaco), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Los nombres que integran la lista de mandatarios que se comprometieron a presenciar la actividad que se realizará este viernes en el edificio cegetista de la calle Azopardo no son casuales, dado que se trata de gobernadores con los que el Poder Ejecutivo tiene una muy buena relación y gestionan territorios que el Presidente visitó en más de una oportunidad.

Los gobernadores que aún no confirmaron En tanto, la nómina de los gobernadores que aún no confirmaron si asistirán o no está integrada por Axel Kicillof (Buenos Aires), Mariano Arcioni (Chubut), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Gildo Insfrán (Formosa) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

Desde el Ejecutivo bonaerense precisaron a NA que están tratando de "reconfigurar toda la agenda" de Kicillof para que pueda asistir a la sede de la CGT, dado que el mandatario tenía previsto realizar una actividad en el interior de la provincia de Buenos Aires.

En esa línea, desde la gobernación chubutense afirmaron que Arcioni "tiene agenda en la provincia, pero aún no confirmó si se cancelará o no" y aclararon que el mandatario estuvo este jueves en la Casa Rosada por un encuentro que tenía pautado con el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

Por otra parte, los gobernadores que pegarán el faltazo "por cuestiones de agenda local" son Gustavo Sáenz (Salta), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Juan Schiaretti (Córdoba), Sergio Uñac (San Juan), Omar Perotti (Santa Fe), Arabela Carreras (Río Negro), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones).

Luego de que la presencia del jefe de Estado fuera puesta en duda en la noche de este martes por un sector de la CGT, rumores que desde la Casa Rosada fueron atribuidos a una "interna" dentro de la conducción de la la central sindical, finalmente el acto se realizará desde las 17:30 en el edificio de la calle Azopardo al 800.